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Одесская полиция будет ловить преступников с помощью дрона

Одесская полиция будет ловить преступников с помощью дрона

Полицейские уже купили беспилотный летательный аппарат, который оснастят тепловизором и лазерным дальномером.

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О приобретении правоохранителей стало известно из тендера опубликованного на платформа государственных закупок «Прозорро».

Какой дрон купили одесские полицейские?

Из того же источника известна и стоимость высокотехнологической новинки. Дрон DJI Matrice 300 RTK обошелся госбюджеты в 1 млн 454 грн.

Характеристики аппарата таковы:

  • размер по диагонали — почти 90 см,
  • максимальная взлетная масса — 9 кг,
  • максимальная скорость — 23 м/с,
  • максимальная высота полета — 5 км над уровнем моря,
  • максимальное время полета — 55 минут

Поставщиком беспилотника стало ООО «Прометей». Помимо самого квадрокоптера победитель поставит к нему дополнительное оборудование:

  • спутниковую систему позиционирования,
  • систему инфракрасных датчиков,
  • тепловизор,
  • камера с зумом,
  • камера с широкоугольным объективом и лазерным дальномером.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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