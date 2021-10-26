Одесская полиция будет ловить преступников с помощью дрона

Полицейские уже купили беспилотный летательный аппарат, который оснастят тепловизором и лазерным дальномером.
О приобретении правоохранителей стало известно из тендера опубликованного на платформа государственных закупок «Прозорро».
Какой дрон купили одесские полицейские?
Из того же источника известна и стоимость высокотехнологической новинки. Дрон DJI Matrice 300 RTK обошелся госбюджеты в 1 млн 454 грн.
Характеристики аппарата таковы:
- размер по диагонали — почти 90 см,
- максимальная взлетная масса — 9 кг,
- максимальная скорость — 23 м/с,
- максимальная высота полета — 5 км над уровнем моря,
- максимальное время полета — 55 минут
Поставщиком беспилотника стало ООО «Прометей». Помимо самого квадрокоптера победитель поставит к нему дополнительное оборудование:
- спутниковую систему позиционирования,
- систему инфракрасных датчиков,
- тепловизор,
- камера с зумом,
- камера с широкоугольным объективом и лазерным дальномером.
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