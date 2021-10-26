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На одесский пляж выбросило потерпевший бедствие катамаран

На одесский пляж выбросило потерпевший бедствие катамаран

Несколько дней провел в море яхтсмен на катамаране, который потерял управление. Судно выбросило на пляж Ланжерон, где одесские спасатели оказали пострадавшему помощь.

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О случившемся сообщили в одесском муниципальном департаменте безопасности.

К Ланжерону прибило неуправляемы катамаран

Сегодня около 11 часов на пляже «Ланжерон» к берегу вынесло парусный катамаран.

Неделю тому назад катамаран вышел из Очакова. Несколько дней он курсировал по Одесской области. А когда несколько дней назад судно отплыло от Кимбурской косы, поднялся сильный шторм, во время которого сломался руль и катамаран потерял управление.

Спасатели коммунального учреждения Спасительно-водолазная служба обогрели и напоили горячим чаем пострадавшего и вытащили сломанное судно на берег.

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В дальнейшем пострадавший катамаран на эвакуаторе в Одесский отряда Госпогранслужбы Украины для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе, в километре от пляжа Ланжерон, в море перевернулась яхта, участвовавшая в ХХ парусной регате «Кубок портов Черного моря».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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