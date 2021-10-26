В одесской больнице закончился кислород: больных экстренно эвакуируют

Сегодня вечером, 26 октября, в Одесском областном центре социально значимых заболеваний на улице Николая Михновского закончился кислород для ковидных больных.

Как сообщают местные Телеграм-каналы, в момент ЧП в больнице находились 45 пациентов, жизнь которых напрямую зависит от наличия кислорода. Сейчас их срочно эвакуируют в бывший областной туберкулезный диспансер на Ядова. В эвакуации принимают участие охранники больниц и представители облэнерго.

В отделение на Ядова сотрудники ДТЭК уже доставили генератор, так как и здесь есть риск прекращения подачи кислорода из-за дополнительной нагрузки на кислородную станцию.

Отметим, что накануне мэру города Геннадию Труханову отчитались о наличии кислорода в больницах и опорных пунктах.

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Между тем, заведующая отделением интенсивной терапии Екатерина Лотощенко сообщила, что перевозят 43 человека. 15 из них в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. В настоящее время транспортировали 23 человека. Они чувствуют себя «относительно стабильно». Их подключили к кислороду. Потерь нет.

«Пациентов перевозят из одной реанимации в другую. Учитывая, что кислорода на Махновского 50 нет, он заканчивается, а на Ядова 14 тонн в криоцилиндре, мы перевозим пациентов туда сейчас»,

– сказала Лотощенко.

Ранее стало известно, что в Одессе заканчиваются кислородные концентраторы.

Фото Телеграм-канала «ЧесноК»