В Украине разрешили прививать от коронавируса детей: какие условия

25 октября 2021 года Минздрав опубликовал приказ, который разрешает вакцинировать детей от COVID-19.
Как сказано в документе, получить прививку ковид теперь можно начиная с 12 лет. Ведомство рекомендует использовать для этого вакцину разработки компаний Pfizer / BioNTech.
Помимо возраста еще одно условие: ребенок должен быть привит другими вакцинами в соответствии со своим возрастом, согласно календаря прививок.
Полностью привитым от ковид будет считаться ребенок, получивший 2 дозы рекомендованного препарата (Pfizer) с временным промежутком в 21-28 дней.
Вакцина эффективна и безопасна
В Минздраве пояснили, что разрешили вакцинацию детей 12-17 лет потому что сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в этой возрастной категории.
А рекомендацию именно вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech чиновники пояснили тем, что у них имеющиеся у них данные свидетельствуют о безопасности и эффективности вакцины.
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Напомним, что вакцинация от COVID-19 пока самый эффективный и безопасный способ защитить себя от опасной болезни.
Получить прививку от ковид можно в центрах вакцинации или у семейного врача.
Адреса в Одессе, где вакцинируют от коронавируса:
- Fontan Sky
пер. Семафорный, 4Е. Работает: 09:00 — 18:00
- ТЦ DEPOt
ул. Семена Палия, 125Б. Работает: 09:00 — 18:00
- ТРЦ City Center
ул. Давида Ойстраха, 32. Работает: 09:00 — 18:00
- ТРЦ City Center
просп. Небесной Сотни, 2. Работает: 09:00 — 18:00
- Видавництво «Чорномор’я»
пл. Деревянко, 1. Работает: 09:00 — 18:00
- Міжнародний аеропорт «Одеса»
ул. Центральний Аеропорт, 2 к 2. Работает: 10:00 — 17:00
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