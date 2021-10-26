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В Украине разрешили прививать от коронавируса детей: какие условия

В Украине разрешили прививать от коронавируса детей: какие условия

25 октября 2021 года Минздрав опубликовал приказ, который разрешает вакцинировать детей от COVID-19.

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Как сказано в документе, получить прививку ковид теперь можно начиная с 12 лет. Ведомство рекомендует использовать для этого вакцину разработки компаний Pfizer / BioNTech.

Помимо возраста еще одно условие: ребенок должен быть привит другими вакцинами в соответствии со своим возрастом, согласно календаря прививок.

Полностью привитым от ковид будет считаться ребенок, получивший 2 дозы рекомендованного препарата (Pfizer) с временным промежутком в 21-28 дней.

Вакцина эффективна и безопасна

В Минздраве пояснили, что разрешили вакцинацию детей 12-17 лет потому что сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в этой возрастной категории.

А рекомендацию именно вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech чиновники пояснили тем, что у них имеющиеся у них данные свидетельствуют о безопасности и эффективности вакцины.

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Напомним, что вакцинация от COVID-19 пока самый эффективный и безопасный способ защитить себя от опасной болезни.

Получить прививку от ковид можно в центрах вакцинации или у семейного врача.

Адреса в Одессе, где вакцинируют от коронавируса:

  • Fontan Sky
    пер. Семафорный, 4Е. Работает: 09:00 — 18:00
  • ТЦ DEPOt
    ул. Семена Палия, 125Б. Работает: 09:00 — 18:00
  • ТРЦ City Center
    ул. Давида Ойстраха, 32. Работает: 09:00 — 18:00
  • ТРЦ City Center
    просп. Небесной Сотни, 2. Работает: 09:00 — 18:00
  • Видавництво «Чорномор’я»
    пл. Деревянко, 1. Работает: 09:00 — 18:00
  • Міжнародний аеропорт «Одеса»
    ул. ​Центральний Аеропорт, 2 к 2. Работает: 10:00 — 17:00

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Редакция ПРОФИЛЬ

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