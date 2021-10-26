У Одессы юбилей: в городе сделали 500 тысяч прививок от ковид

На утро 26 октября 2021 года число одесситов, получивших первую прививку от ковид превысило 500 тысяч человек.
Об этом в своем Facebook написал глава департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян.
Наш город перешагнул и эту психологическую отметку. По состоянию на утро вакцину получили 503637 горожан.
Установили небольшой рекорд и по темпам вакцинации. Между 400 и 500 тысячами прошло чуть больше двух недель,
– написал чиновник.
Он также сообщил, что сейчас в городе небольшой перекос в сторону первых доз. Общий же процент прошедших полный курс вакцинации (две дозы) на сегодня находится в районе 22% от числа жителей города.
Но я настаиваю: и этого мало. Для получения коллективного иммунитета нужно, чтобы провакцинировалось минимум 75% жителей города.
Я верю, что это возможно. Это и есть наша главная цель,
— заявил Левон Никогосян.
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Отметим, что вакцинация от COVID-19 – пока самый эффективный способ защитить себя от этой опасной болезни. Из-за резкой вспышки ковида в Одессе сейчас введены карантинные ограничения «красной зоны».
Это означает, что необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в публичном пространстве и общественном транспорте. Также действует запрет на работу многих категорий торговых объектов, проведение массовых мероприятий. Но в случае, если сотрудники и посетители полностью привиты от коронавируса, для таких мест и мероприятий делается исключение – они могут работать.
Сделать прививку от ковид в Одессе можно в центрах вакцинации по следующим адресам:
- Fontan Sky
пер. Семафорный, 4Е. Работает: 09:00 — 18:00
- ТЦ DEPOt
ул. Семена Палия, 125Б. Работает: 09:00 — 18:00
- ТРЦ City Center
ул. Давида Ойстраха, 32. Работает: 09:00 — 18:00
- ТРЦ City Center
просп. Небесной Сотни, 2. Работает: 09:00 — 18:00
- Видавництво «Чорномор’я»
пл. Деревянко, 1. Работает: 09:00 — 18:00
- Міжнародний аеропорт «Одеса»
ул. Центральний Аеропорт, 2 к 2. Работает: 10:00 — 17:00
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