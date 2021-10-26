В одесском парке ребенку оторвало палец на детской горке

В одесском Преображенском парке серьезно травмировалась 5-летняя девочка – ей оторвало часть фаланги пальца правой руки во время катания на детской горке.

“Суровая” одесская горка

Инцидент случился накануне вечером. Девочка спускалась с горки на детской площадке, но во время спуска на конструкции разошелся сварочный шов, и в щель попал палец ребенка, а под давлением фалангу отрезало.

Мать девочки обратилась в областную детскую больницу, где пострадавшей оказали помощь: сделали рентгенограмму и обработали рану, а затем наложили на палец асептическую повязку. Госпитализация девочке не понадобилась.

Детскую площадку в одесском парке ремонтировали кое-как

После случившегося на детской площадке работали правоохранители. Горку обмотали ограничительной лентой.

По сообщению пресс-службы областного управления полиции, от родителей пострадавшей девочки заявления в полицию не поступало, тем не менее, по данному факту начата проверка по обращению местного жителя.

Между тем, очевидцы рассказали, что эту детскую площадку отреставрировали всего год назад, причем все делали, что называется, на скорую руку, и в итоге металлические конструкции заварили некачественно: в месте, где приварены основание и боковые части железных пластин, есть небольшой зазор – туда и попал палец ребенка.

Напомним, в воскресенье, 24 октября, в селе Струмок Белгород-Днестровского района Одесской области под колесами легкового авто погиб 10-летний ребенок.

Фото: Odessa Online