В Украине можно будет получать две пенсии: кому это положено?

Большинству из нас давно понятно, что нынешняя — солидарная — пенсионная система трещит по швам. Дефицит Пенсионного фонда сегодня превышает 200 млрд. грн. При этом средняя пенсия составляет чуть более 3 тыс. грн. Это ниже всех мыслимых европейский норм. Потому в Украине планируют продолжать пенсионную реформу.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме той пенсии, которую платят гражданам сейчас, украинцы начнут получать и вторую пенсию, сумму которой они будут определять сами и распоряжаться по своему усмотрению, сообщил премьер.

Начало нового этапа пенсионной реформы анонсировано уже с 1 января 2021 года. Суть заключается в том, что граждане смогут накапливать определенную сумму, и по достижении пенсионного возраста вправе выбирать, как ею распорядиться.

Есть три варианта получения пенсии:

забрать сразу всю сумму;

получать выплатами в течение 5-10 лет;

получить пожизненное содержание.

При этом государство отстраняется от непосредственного контроля механизма. Сбережениями украинцев на вторую пенсию будут управлять частные компании, которые вправе инвестировать их на фондовом рынке, получать проценты и зарабатывать на этом. Сами украинцы в этом случае становятся своего рода инвесторами частных страховщиков и собственной старости. По словам Дениса Шмыгаля, заработанная к пенсионному возрасту сумма может составить 1 млн. грн.

Сейчас накопительную пенсию получают только те граждане, кто платил в негосударственные пенсионные фонды. Такие фонды существуют уже несколько лет. В 2019 году их было в стране 62. Однако если закон примут, то накопительные пенсии станут обязательными для всех украинцев.

Проект предусматривает, что каждый месяц с вашей зарплаты работодатель будет перечислять 2% на вашу будущую пенсию. Плюс 1% перечислять будете вы сами. Свой процент можно повысить, и работодатель повысит его пропорционально, но не больше, чем до 5% зарплаты. При этом солидарная пенсионная система при введении накопительной не отменяется.

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