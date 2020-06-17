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Выйдет из тестового режима: в Одессе с завтрашнего дня заработает первая муниципальная парковка

Выйдет из тестового режима: в Одессе с завтрашнего дня заработает первая муниципальная парковка

Разметку паркомест должны были начертить ещё 15 июня, однако этому мешали припаркованные машины и погодные условия. Сегодня ночью на Екатериненской площади завершат подготовительные работы, и парковка перейдет в обычный режим работы.

Об этом нам сообщили в КП «Одестранспарксервис».

Пока что первая муниципальная парковка на Екатериненкой площади работает в тестовом режиме. Для ее полноценного функционирования не хватает только разметки. Как ранее мы уже сообщали, её должны были нанести в ночь с 14 на 15 июня.  Однако этому препятствовали дожди и загруженность парковки.

Сейчас на помощь КП привлечены силы полиции, которые будут уведомлять автомобилистов о запланированном нанесении разметки и попросят убрать транспорт. Сегодня ночью, если будут соблюдены все условия, разметка будет нанесена. В таком случае, муниципальная парковка в штатном режиме заработает уже завтра.

На этой территории уже есть значки, а также рабочий паркомат. У автомобилистов будет возможность оплатить парковку с помощью телефона, через сканирование QRкода.

Всего мест запланировано 44. Из них 5 мест выделят для людей с инвалидностью.

Сегодня наш корреспондент побывал на парковке. По его словам, на месте работают два паркомата. Чтобы оставить машину на парковке на час, стоит заплатить всего лишь 5 гривен. Примечательно, что в паркомате можно не только заплатить за парковку, а также вызвать такси или пополнить интернет.

Около припаркованных автомобилей не были замечены ни люди в жилетах, ни правоохранители.

Фото с парковки смотрите в нашей галерее:

Парковка
Парковка
Парковка
Парковка
Парковка
Парковка
Парковка
Парковка

Фото: Артем Виноградов

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