ВНО по собственному желанию: Зеленский предложил отменить обязательное оценивание выпускников

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить государственную итоговую аттестацию выпускников школ, а также обязательное внешнее независимое оценивание (ВНО).

Соответствующий законопроект в Верховной Раде президент зарегистрировал как срочный.

«Соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию», – сказано в тексте законопроекта.

Такое требование президента связано с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что государство вернет деньги за регистрацию на пробном ВНО.

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