В шаге от большой беды, озеро «7-й километр» и обворованная миллионерша: главные новости Одессы за 22 июля

В четверг, 21 июля 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

И тема №1, конечно же, ночной ливень, обрушившийся на Одессу в ночь на 22 июля. Затопленными оказались многие улицы в центре города, на Таирова, Пересыпи. Часть районов осталась без электричества. Упали десятки деревьев.

А еще Одесса была на грани катастрофы: еще немного – и прорвало бы дамбу на Хаджибее. Тогда в городе случилось бы сильнейшее наводнение.

Кроме того, аномальное количество осадков в Одессе повлияло на график работы аэропорта. Также ливень частично подтопил перрон у нового терминала аэропорта.

А на известном промтоварном рынке «7-й километр» образовалось самое настоящее озеро.

В Одессе не выдержал напора ливня асфальт прямо посередине проезжей части по улице Пироговской – здесь образовался мегапровал.

Но не потопом единым: известный одесский велопутешественник Руслан Верин ищет людей в команду к своему следующему проекту: пересечь Атлантический океан на морском велосипеде.

И напоследок небольшой курьез: серьезная кража произошла накануне в Одессе на улице Угловой: у пенсионерки украли 100 тысяч долларов (2,7 млн грн).

Фото с Facebook-страницы рынка «7-й километр»