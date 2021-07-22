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В Одесском аэропорту затопило новый перрон (видео)

В Одесском аэропорту затопило новый перрон (видео)

Аномальное количество осадков в Одессе привело не только к затоплению многих дорог в городе, но и повлияло на график работы международного аэропорта «Одесса».

Как рассказали в аэропорту, из-за непогоды в Одессе не смогли сесть сразу три рейса – Azur Air Ukraine из Антальи, LOT из Варшавы и SkyUp из Шарм-эль-Шейха. Все они ушли на запасные аэродромы.

Кроме того, шторм временно вывел из работы метеооборудование аэродрома. Но на данный момент работу техники уже возобновили.

Также постепенно восстанавливается расписание полетов. Самолеты Azur Air и SkyUp уже вернулись в Одессу и готовятся к выполнению следующих рейсов в Анталью и Батуми.

Ливень частично подтопил перрон у нового терминала аэропорта, поскольку система дождевой канализации не была рассчитана на такое количество воды.

На опубликованном в сети видео службы аэропорта пытаются устранить последствия стихии. Ожидается, что перрон сможет возобновить полноценную работу уже сегодня вечером.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, используя стоянки для самолетов, которые находятся на сухой части рядом с терминалом.

Как сообщалось ранее, в ночь на четверг, 22 июля, на Одессу обрушился мощный ливень. По данным мэрии, всего за одну ночь на город выпало 100 литров воды на один квадратный метр, тогда как месячная норма составляет 45 литров. Такого не было с 1988 года.

Больше всех пострадали Пересыпь, район улицы Балковской и Аркадия. Были затоплены 23 магистральные улицы.

Также читайте о том, что новый терминал Одесского аэропорта не справляется с наплывом пассажиров.

Источник: avianews.com

Фото и видео: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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