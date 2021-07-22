Как уже сообщала «Одесская Жизнь», вода затопила улицы, автомобили, дворы и квартиры многих одесситов. Часть районов остались без электричества, упали десятки деревьев. Еще немного, и прорвало бы дамбу на Хаджибее. Тогда в городе случилось бы сильнейшее наводнение.

О том, что в Одессе за 4 часа выпало осадков больше, чем норма за два месяца, сообщил на заседании исполкома Одесского горсовета мэр города Геннадий Труханов.

При месячной норма 45 литров осадков на м.кв. на Одессу за несколько часов обрушилось 101 л. На м.кв. Это даже больше, чем норма за два месяца. Такого не было с 1988 года.

Больше всех пострадали Пересыпь, район улицы Балковской и Аркадия. Были затоплены 23 магистральные улицы. Сейчас вода сошла везде, кроме Атамана Головатого и Черноморского казачества.

Но самой опасной была ситуация на дамбе Объездной дороги, между Одессой и Хаджибеевским лиманом.

Уровень воды в лимане поднялся до уровня дороги. Если бы дождь шел чуть дольше – начался бы перелив и дамба разрушилась бы. Тогда в Одессе затопило бы целые районы.

В Одессе пройдет срочное заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Там будут решать ситуацию с дамбой и аркадийским ливневым коллектором. Он тоже не справляется с таким уровнем осадкаков.

Городские власти намерены просить помощи у Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Сейчас часть общественного транспорта не работает, в городе повсюду пробки. Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды.

Фото пресс-службы Одесского горсовета