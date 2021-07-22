Ночью 22 июля на Одессу обрушился сильнейший ливень. Затопленными оказались многие улицы в центре города, на Таирова, Пересыпи, ул. Балковская. Часть районов осталась без электричества. Есть факты падения деревьев.

По данным синоптиков за несколько часов в городе выпало 54 мм осадков. Затоплены не только улицы. Вода есть в парадных некоторых домов

Хуже всего ситуация на Пересыпи, Балковской и соседних улицах. Также много воды на Приморской, Академика Вильямса и отдельных участках других улиц.

Затоплена Дерибасовская.

Проблематично было проехать по Водопроводной, Среднефонтанской, Канатной в районе проспекта Гагарина, на проспекте Шевченко, Французском бульваре, на улице Генуэзской, Посмитного, Филатова, Ицхака Рабина, Королева, Космонавтов, по Фонтанской и Люстдорфской дороге.





ОБНОВЛЕНО: Поселок Котовского отрезан от остальной части Одессы. Улицы Черноморского казачества и Атамана Головатого затоплены. Движение возможно только по Объездной дороге, но там сплошной затор и произошло несколько ДТП.

В городе не ходит часть маршрутов общественного транспорта: трамваи №№ 1, 3, 7, 10, 12, 13, 20, 21, 26, 27 и троллейбус №12. Троллейбусный маршрут №8 функционирует до улицы Химической.

На утро 22 июля известно о падении 32 деревьев и веток. Коммунальные службы приступили к ликвидации последствий непогоды: убирают упашие деревья и чистят забитые мусором ливневки.

ОБНОВЛЕНО Список телефонов в Одессе, куда можно звонить, если вам нужна помощь.

Энергетики сообщают, что обесточенными остаются 23 населенных пункта, из них 9 – частично.

Также из-за подтопления подстанции «Мельничная», что находится в г. Одесса, без света остаются улицы Дальницкая, Бабеля, Михайловская, частично Балковская, Ризовская, Кутузакия, Средняя.

Сейчас на подстанции вместе со спасателями откачивают воду.

Для устранения последствий непогоды привлечено 7 аварийных бригад: 14 работников и 7 единиц техники.

Наши корреспонденты также сообщают, что на Черемушках нет света от Комарова до 1-й ст. Люстдорфской дороги. Не работают светофоры, из-за этого пробки и общественный транспорт ходит редко.

ОБНОВЛЕНО В ночь на 22 июля 2021 года в Одессе выпало осадков больше двухмесячной нормы. Месячная норма составляет 45 (мм) литров на 1 кв.м, за ночь в городе выпало порядка 101 (мм) литра на 1 кв.м. Об этом сообщили в городском совете Одессы.

Для сравнения, в Германии и Бельгии, где дожди привели к катастрофческим наводнениям с многочисленными разрушениями и жертвами, выпало 150 и 130 мм осадков соответсвенно.

ОБНОВЛЕНО Ситуация на дорогах города после разрушительного ливня. Если коротко: поселок Котовского отрезан. Пересыпь затоплена. Объездная и центр города – сплошная пробка.

ОБНОВЛЕНО Добавлен фото-видео репортаж из разрушенной Аркадии

ОБНОВЛЕНО Мэр города Геннадий Труханов заявил, что Одесса была на грани катастрофы – еще немного и прорвало бы дамбу Хаджибеевского лимана. Тогда затопило бы целые районы.

Смотрите также подборку видеосвидетельств о масштабах разбушевавшейся стихии и наш репортаж с затопленной Пересыпи.

Фото, видео и инфографика The Weather Lab, Одесский горсовет