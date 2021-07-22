Известный путешественник из Одессы хочет пересечь Анлантический океан на морском велосипеде и набирает команду

Известный одесский велопутешественник Руслан Верин ищет людей в команду к своему следующему проекту: пересечь Атлантический океан на морском велосипеде от материка до материка.

Об этом он сообщил сегодня на своей странице в Facebook.

По словам путешественника, он хочет установить рекорд Гиннесса и рекорд Украины.

«Это будет абсолютное одиночное путешествие на 4-5 месяцев (зависит от ветров, течений, штормов), где спутниковая связь, солнечные панели, опреснитель воды, рыба, запасы сублиматов и видеокамера. Пускай наше сознание расширяется и мы поймем, что мы на нашей планете дома», – пишет Верин.

Он также намерен собирать встречающийся на пути мусор, так как наслышан о мусорных островах в океанах.

«Собранный мусор наглядно должен продемонстрировать как обстоят дела с нашим мусором в океане. Верю, что осознав масштабы вопроса, мы сможем повлиять на историю человечества на планете», – уверен путешественник.

Я ищу людей в команду к моему следующему проекту: ‼️ ПЕРЕСЕЧЬ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН НА МОРСКОМ ВЕЛОСИПЕДЕ ОТ МАТЕРИКА ДО… Опубликовано Ruslan Verin Четверг, 22 июля 2021 г.

Как сообщала «Одесская жизнь», в октябре прошлого года одессит Руслан Верин установил рекорд Украины за наивысшее восхождение на вулкан с велосипедом.

Ранее Руслан Верин дал большое интервью для «Одесской жизни»:

Фото с Facebook-страницы Руслана Верина