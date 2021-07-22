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Последствия стихии: на одесском «7-м» километре появилось озеро (фото)

Последствия стихии: на одесском «7-м» километре появилось озеро (фото)

Ночной ливень, накрывший Одессу в ночь на 22 июля, не обошел стороной и известный промтоварный рынок «7-й километр»: сильный дождь затопил несколько десятков торговых павильонов и несколько автомобилей. На территории рынка образовалось самое настоящее стихийное озеро.

Об этом сообщается на странице рынка в Facebook.

При этом, как отметили в администрации рынка, всю ночь службы рынка откачивали воду на проблемных участках и подтопления большинства торговых мест удалось избежать.

затопленный 7-й километр2

затопленный 7-й километр3

Сейчас рынок работает в обычном режиме, в районе образования стихийного озера у линии водопонижения на первой автостоянке организован объезд.

затопленный 7-й километр4

затопленный 7-й километр5

В то же время, сообщает администрация «7-го километра», нет худа без добра и публикует фото, на котором посетители релаксируют возле озера, бывшего когда-то стоянкой рынка.

затопленный 7-й километр6

Как сообщалось, из-за аномально большого количества осадков был частично затоплен перрон у нового терминала Одесского аэропорта.

Напомним, в ночь на четверг, 22 июля, на Одессу обрушился мощный ливень. По данным одесской мэрии, всего за одну ночь на город выпало 100 литров воды на один квадратный метр, тогда как месячная норма составляет 45 литров.

Фото с Facebook-страницы рынка «7-й километр»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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