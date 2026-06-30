Ключевые моменты:

Сразу три района Одессы – Киевский, Приморский и Хаджибейский – остались без света днем 30 июня.

Причиной внезапного блэкаута стала локальная авария в городской энергосети.

Возобновить электроснабжение обещают не ранее вечера.

По информации компании ДТЭК «Одесские электросети», причиной внезапного блэкаута стала локальная авария в распределительной сети города.

Энергетики сообщают, что «специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения». Тем не менее, как жалуются в соцсетях жители центра города, чат-бот ДТЭК обещает возобновление электроснабжения не ранее 21 часов.

Несколько минут назад в ДТЭК «Одесские электросети» обнародовали официальную информацию о сегодняшних отключениях.

Как отмечается в сообщении, сегодня с 13:30 до 18:00 энергетики проведут аварийный ремонт оборудования.

«В это время в целях обеспечения безопасности работ будет временно отключено электроснабжение в части Хаджибейского и Приморского районов Одессы. Возможны перебои в работе критически важной инфраструктуры. В случае объявления воздушной тревоги сроки выполнения работ могут быть продлены, о чем мы дополнительно проинформируем в чат-ботах Viber и Telegram», – говорится в сообщении.

В компании также добавили, что данные работы «позволят стабилизировать и улучшить ситуацию с освещением в Одессе и пригороде» и что «специалисты приложат все усилия, чтобы как можно быстрее завершить работы и восстановить электроснабжение».

Ранее сообщалось, что сегодня из-за плановых работ на энергообъектах возможны отключения света в части Приморского района Одессы, а также в части Болградского района Одесской области до 22:00 и 20:00 часов соответственно.

Кроме того, по информации компании «Укрэнерго», сегодня в Одессе и области могут возобновить отключения света по графикам. Однако стоит отметь, что на момент публикации этой новости графики по области обнародованы не были.

Также сообщалось, что из-за ремонтных работ ДТЭК в Приморском районе Одессы сегодня временно изменили движение нескольких трамваев и троллейбусов.