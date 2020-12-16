Памяти Жванецкого: табличка в виде портфеля и цитата из «Холеры в Одессе» (фото)

Сразу две новые таблички из серии «Чтение на дом» появились в Одессе. Обе они посвящены памяти ушедшего от нас в этом году Михаила Жванецкого.

Литературный памятный знак появился сегодня у входа в Зеленый театр. Эта табличка отличается от всех открытых в Одессе ранее. Она сделана в виде портфеля писателя. На ней — цитата Михал Михалыча: «А юмор — это жизнь…».

«Весь день мы вспоминаем, как пять лет назад, в первый год работы театра, в один из солнечных летних вечеров на нашей сцене выступал неповторимый Михаил Жванецкий. Он был одним из тех авторов, которые воспевали Одессу и создали ее особенный, волшебный образ. С сегодняшнего дня у входа в Зеленый театр висит табличка в виде портфеля великого автора. На ней отображена одна из его запоминающихся цитат», — сообщают в Зеленом театре.

Вторая литературная табличка, как рассказывает на своей странице в Facebook историк Александр Бабич, появилась у дома на улице Старопортофранковской, 133. Это дом детства Михаила Жванецкого. Сюда, узнав о смерти писателя, одесситы несли цветы.

Эта табличка проекта «Чтение на дом» выполнена в «классическом» варианте. На ней — фрагмент из произведения Жванецкого «Холера в Одессе».

Напомним, в 2019 году Одесса была включена ЮНЕСКО в перечень творческих городов мира в области литературы, и в Зеленом театре был создан проект «Чтения на дом». Его авторы составляют перечень одесских мест, которые описаны в литературе разных лет и на разных языках.

Фото: Facebook-страницы Зеленого театра и Александра Бабича