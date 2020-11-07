Одесситы несут цветы к дому детства Михаила Жванецкого (фото)

Старопортофранковская, 133… В этом доме Миша Жванецкий жил со своей мамой с 1945 года. Сегодня, когда в Одессе объявлен траур в связи со смертью писателя, одесситы приносят цветы сюда – к дому его детства.

Гвоздики в траурных лентах по обе стороны старых ворот с кодовым замком. Заходим во двор. Да, самый типичный одесский дворик неподалеку от Привоза. Белье на веревках, галереи, старые лестницы и вечная попытки одесситов утроить во дворике палисадничек, установить скамеечки.

Жильцы, конечно же, указывают мне на галерею: «Миша с мамой вон там жили. Мама его в этой квартире умерла, он сюда приходил иногда, когда приезжал в Одессу. Сейчас квартира, конечно, закрыта. У одного из соседей есть ключи: он там убирает…».

Одна из жительниц двора говорит, что соседи мечтают, чтобы на воротах их дома в будущем появилась художественная роспись на тему Жванецкого и его Одессы, еще говорят, что неплохо было бы и мемориальную табличку у входа установить…

Лестница, ведущая в квартиру, где жил Миша с мамой… Он так и называл ее – «мамина квартира»… Галереи… Окна… Он уже никогда сюда не приедет.

Летом 2017 года, когда Михаил Жванецкий приехал в Одессу, он побывал и здесь, на Старопортофранковской, 133. Его жена Наталья Жванецкая потом на своей странице в Facebook опубликовала подборку фотографий, которую так и назвала – «Мамина квартира».

Каждое фото – кусочек нашей с вами одесской истории. Это и фотографии матери Михал Михалыча, и самого писателя, и тоже уже ушедших от нас Райкина, Ильченко, Карцева и многих других. Улыбающийся Карцев, плакаты того времени, когда дуэт Карцева и Ильченко блистательно исполнял миниатюры «нашего Миши». Каждая вещь – память, каждый плакат – яркое воспоминание. Здесь на стенах – фото маленького Миши, с мамой и без, и все это, вместе взятое, – тоже ведь наша с вами история.

В том же 2017-м, на открытии арт-объекта Михаила Ревы «Дом солнца» наш Михал Михалыч признался:

– Я сегодня очень кайфую. Я с Одессой не расстаюсь никогда. Я счастлив, что я в Одессе, потому что именно здесь создаю все, чему потом аплодируют.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе планируют установить памятник Михаилу Жванецкому.

Напомним, Михаил Жванецкий ушел из жизни вчера, 6 ноября. Ему было 86 лет.

Также стало известно, что Жванецкого могут похоронить по иудейским традициям.

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