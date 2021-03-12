Новости Одессы и Одесской области

В Одессе под Тещиным мостом можно будет посидеть за чашкой кофе с Дюком (фото)

В Одессе под Тещиным мостом можно будет посидеть за чашкой кофе с Дюком (фото)

«Хороши» склоны под бульваром Жванецкого и Тещиным мостом. «Красота» такая, что дух захватывает. Ну а место под знаменитым одесским мостом – вообще супер! Побываешь здесь в очередной раз, и становится просто страшно.

Под Тещиным мостом

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Под Тещиным мостом, запустение

стена под Тещиным мостом

Грядут перемены

Но времена идут, и уже есть конкурсные проекты по преображению этого тихого ужаса. И какие проекты! Результат: нет результата.

Летом прошлого года мы вам показали, как все на деле в этом месте под названием сквер Жанны Лябурб. Что изменилось? А ничего.

заброшенный одесский сквер

 

заброшенный одесский сквер, лестница

Но, кажется, перемены таки грядут. Создатель социальной платформы общественник Анатолий Кавун сообщает, что именно здесь, под Тещиным мостом, в скором времени возникнет уникальный в своем роде парк, скорее, пространство – историческое, уютное, необычное во всех отношениях, из тех, которые Одесса еще не видела.

Готовится щедрый подарок Одесе-маме

Мы стоим под Тещиным мостом с Анатолием Кавуном, который именно это «гиблое» место и хочет преобразить.

— Де Рибас подарил Одессе Горсад, Маразли – здание Художественного музея и Александровский парк (парк Шевченко). А что изменилось с тех пор? Пришло другое время, другие люди… Почему бы нам, сегодняшним, не сделать щедрый подарок Одессе-маме и одесситам? – задается вопросом Анатолий Кавун.

Общественник Анатолий Кавун

Анатолий Кавун

Как поясняет Анатолий, суть и цель проекта – не просто создание некого парка (сквера), а воссоздание самого духа старой Одессы.

– Нам видится эта территория не только с фонтанами и деревьями-кустарниками, а возможность окунуться в атмосферу прошлого, посидеть на скамейке с Дюком или с Де Рибасом, выпить с ними за столиком чашку кофе, полюбоваться вместе с Маразли одесским заливом, увидеть еще многих известных людей того времени, прислушаться вместе с ними к звукам Одессы, – говорит Анатолий о концепции будущего исторического уголка с «легким художественным флиртом пространства и времени».

Это будет место с бронзовыми памятниками – по аналогии с известным памятником Леониду Утесову на Дерибасовской: непринужденная поза, возможность присесть рядом…

Анатолий надеется, что и городские власти не останутся в стороне от такого события.

Мнение арендатора

Представитель арендующего этот участок (с 2005 года) ЧП «Эко-Ник» Игорь Павельченко рассказывает, что когда-то была идея застроить этот участок:

– Но теперь само время подсказывает, что еще один бизнес-центр, да еще на этом месте, не нужен, и быть его не должно. К тому же, это зона рекреационного предназначения. Ни о каком капитальном строительстве речь идти не может. Еще и состояние склонов следует учитывать… Вместе с Анатолием Кавуном и возникла идея проекта необычного парка для всех – жителей Одессы, гостей города любого возраста. Это будет благоустроенное место ожившей истории европейского города у моря. И мы надеемся, что у нас все получится.

представитель арендатора

Игорь Павельченко

Во что обойдется реализация проекта, говорить рано. На сегодняшний день есть идея и рождается проект, в котором могут поучаствовать все желающие. А именно: создать эскиз будущего парка. Все идеи одесситов будут тщательно изучаться, отбираться будет самое лучшее.

новый кон- подарок Одессе-мамекурс

Фото с Facebook-страницы Анатолия Кавуна

Победитель эскизного проекта получит три тысячи долларов. Куда присылать свои эскизы? Пока на страницу Анатолия Кавуна в Facebook. Позже будет создан и отдельный ресурс.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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