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Дом его детства: одесская квартира Михаила Жванецкого станет муниципальным музеем

Дом его детства: одесская квартира Михаила Жванецкого станет муниципальным музеем

Квартира писателя Михаила Жванецкого на Стапортофранковской, 133 теперь станет муниципальным музеем, созданным в память о Михал Михалыче.

Такое решение сегодня, 28 июля 2021 года, было принято на сессии Одесского горсовета. Как подчеркнул мэр города, с просьбой создать по этому адресу Музей Жванецкого обратилась к городским властям супруга писателя Наталья Жванецкая.

Михаил Жванецкий называл это место «маминой квартирой». Летом 2017 года, когда Михаил Жванецкий приехал в Одессу, он побывал и здесь, на Старопортофранковской, 133. Его жена Наталья Жванецкая потом на своей странице в Facebook опубликовала подборку фотографий, которую так и назвала – «Мамина квартира».

Там сохранилось немало архивных материалов из жизни и творчества писателя, которые теперь станут экспонатами. Там каждое фото — кусочек нашей с вами одесской истории. Это и фотографии матери Михал Михалыча, и самого писателя, и тоже уже ушедших от нас Райкина, Ильченко, Карцева и многих других. Улыбающийся Карцев, плакаты того времени, когда дуэт Карцева и Ильченко блистательно исполнял миниатюры «нашего Миши». Каждая вещь — память, каждый плакат — яркое воспоминание. А еще — фото маленького Миши…

квартира Жванецкого на Старопортофранковской
квартира Жванецкого на Старопортофранковской
квартира Жванецкого на Старопортофранковской
квартира Жванецкого на Старопортофранковской
квартира Жванецкого на Старопортофранковской
квартира Жванецкого на Старопортофранковской
квартира Жванецкого на Старопортофранковской
квартира Жванецкого на Старопортофранковской
квартира Жванецкого на Старопортофранковской
квартира Жванецкого на Старопортофранковской

Одесский муниципальный музей-квартиру финансировать из бюджета города. Музей-квартира будет открыт для экскурсий, творческих встреч, конкурсов, фестивалей.

Михаил Жванецкий ушел из жизни 6 ноября 2020 года. Ему было восемьдесят шесть…

На следующий день после известия о смерти писателя одесситы несли цветы к дому детства Михаила Жванецкого, расположенному на Стапортофранковской, 133. В этом доме Миша Жванецкий жил со своей мамой с 1945 года.

Сейчас это типичный одесский дворик неподалеку от Привоза. Белье на веревках, галереи, старые лестницы и вечная попытки одесситов утроить во дворике палисадничек, установить скамеечки…

Дом Жванецкого на Старопортофранковской
Дом Жванецкого на Старопортофранковской
Дом Жванецкого на Старопортофранковской
Дом Жванецкого на Старопортофранковской
Дом Жванецкого на Старопортофранковской
Дом Жванецкого на Старопортофранковской
Дом Жванецкого на Старопортофранковской
Дом Жванецкого на Старопортофранковской

Ранее “Одесская Жизнь” писала, о том что в Одессе появится Центр культуры Жванецкого

Фото Натальи Жванецкой и автора

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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