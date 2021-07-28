Квартира писателя Михаила Жванецкого на Стапортофранковской, 133 теперь станет муниципальным музеем, созданным в память о Михал Михалыче.

Такое решение сегодня, 28 июля 2021 года, было принято на сессии Одесского горсовета. Как подчеркнул мэр города, с просьбой создать по этому адресу Музей Жванецкого обратилась к городским властям супруга писателя Наталья Жванецкая.

Михаил Жванецкий называл это место «маминой квартирой». Летом 2017 года, когда Михаил Жванецкий приехал в Одессу, он побывал и здесь, на Старопортофранковской, 133. Его жена Наталья Жванецкая потом на своей странице в Facebook опубликовала подборку фотографий, которую так и назвала – «Мамина квартира».

Там сохранилось немало архивных материалов из жизни и творчества писателя, которые теперь станут экспонатами. Там каждое фото — кусочек нашей с вами одесской истории. Это и фотографии матери Михал Михалыча, и самого писателя, и тоже уже ушедших от нас Райкина, Ильченко, Карцева и многих других. Улыбающийся Карцев, плакаты того времени, когда дуэт Карцева и Ильченко блистательно исполнял миниатюры «нашего Миши». Каждая вещь — память, каждый плакат — яркое воспоминание. А еще — фото маленького Миши…

Одесский муниципальный музей-квартиру финансировать из бюджета города. Музей-квартира будет открыт для экскурсий, творческих встреч, конкурсов, фестивалей.

Михаил Жванецкий ушел из жизни 6 ноября 2020 года. Ему было восемьдесят шесть…

На следующий день после известия о смерти писателя одесситы несли цветы к дому детства Михаила Жванецкого, расположенному на Стапортофранковской, 133. В этом доме Миша Жванецкий жил со своей мамой с 1945 года.

Сейчас это типичный одесский дворик неподалеку от Привоза. Белье на веревках, галереи, старые лестницы и вечная попытки одесситов утроить во дворике палисадничек, установить скамеечки…

Ранее “Одесская Жизнь” писала, о том что в Одессе появится Центр культуры Жванецкого

Фото Натальи Жванецкой и автора