Ключевые моменты:
- В Одесской области снова зацвела уникальная старовозрастная груша.
- Дерево ежегодно цветет и плодоносит, несмотря на возраст 350-400 лет.
- Груша имеет официальный статус ботанического памятника природы.
- Объект находится на частной территории с согласия владелицы.
По данным аграрного издания Ogorodniki, уникальное дерево является живым свидетелем нескольких столетий истории. Официальный статус ботанического памятника груша получила в 2012 году, когда областной совет, опираясь на научное обоснование Киевского эколого-культурного центра и выводы экологической комиссии, взял объект под охрану.
Высота груши достигает примерно 15 метров, а диаметр ствола превышает один метр. Несмотря на солидный возраст, дерево ежегодно цветет и плодоносит, оставаясь живым свидетелем нескольких столетий.
Дерево расположено на частной территории – с согласия владелицы участка.
Груша обыкновенная издавна широко распространена на территории Украины. Еще в XVI–XVII веках она считалась одной из ключевых плодовых культур. Сегодня старовозрастные и дикорастущие деревья представляют особую научную ценность, позволяя исследовать историю садоводства и селекции.
Ранее мы писали, что японская софора, растущая в Черноморске, стала финалистом престижного международного конкурса «Европейское дерево года».
