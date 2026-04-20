Ключевые моменты:

В Одесской области снова зацвела уникальная старовозрастная груша.

Дерево ежегодно цветет и плодоносит, несмотря на возраст 350-400 лет.

Груша имеет официальный статус ботанического памятника природы.

Объект находится на частной территории с согласия владелицы.

По данным аграрного издания Ogorodniki, уникальное дерево является живым свидетелем нескольких столетий истории. Официальный статус ботанического памятника груша получила в 2012 году, когда областной совет, опираясь на научное обоснование Киевского эколого-культурного центра и выводы экологической комиссии, взял объект под охрану.

Высота груши достигает примерно 15 метров, а диаметр ствола превышает один метр. Несмотря на солидный возраст, дерево ежегодно цветет и плодоносит, оставаясь живым свидетелем нескольких столетий.

Груша обыкновенная издавна широко распространена на территории Украины. Еще в XVI–XVII веках она считалась одной из ключевых плодовых культур. Сегодня старовозрастные и дикорастущие деревья представляют особую научную ценность, позволяя исследовать историю садоводства и селекции.

Ранее мы писали, что японская софора, растущая в Черноморске, стала финалистом престижного международного конкурса «Европейское дерево года».

Источник: usionline