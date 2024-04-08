В Одесской области вновь зацвела древнейшая груша Украины (фото)

Дерево достигло высоты 15 метров, а в диаметре — более метра. Возраст груши, по оценкам экологов, может достигать 350-400 лет.

Груша-рекордсмен находится на территории частного домовладения.

В 2012 году Одесский областной совет признал его ботаническим памятником природы местного значения. Также грушу признали древнейшей в Одесской области и в целом в Украине.

Обычно груша зацветает на конец апреля или начало мая, но в этом году погода щедро наградила Одесский регион солнечным теплом. Уже с начала месяца столбики термометров почти каждый день показывают +20 °С и выше. Потому и деревья расцветают раньше.

Сейчас одесские клумбы и газоны словно соревнуются за звание «самая привлекательная зеленая зона города».

Фото: Ната Чернецкая