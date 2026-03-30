Ключевые моменты:

С 1 апреля по 15 июня действует «сезон тишины» для охраны животных.

Запрещены шумные работы и мероприятия, которые могут тревожить фауну.

Жителей просят соблюдать тишину и бережно относиться к природе.

Сезон тишины в Украине 2026: правила поведения

С 1 апреля по 15 июня в Украине вводится ежегодный охранный период, цель которого — защитить диких животных во время размножения и выведения потомства.

В этот период запрещено проводить любые работы или мероприятия, сопровождающиеся повышенным уровнем шума. Такие действия могут негативно повлиять на животных, особенно в момент появления потомства.

Экологи подчеркивают, что весной многие виды особенно уязвимы, поэтому соблюдение режима тишины имеет критическое значение для сохранения биоразнообразия.

Специалисты Нижнеднестровского национального природного парка обращаются к жителям и посетителям с просьбой соблюдать простые, но важные правила:

избегать громких звуков,

не проводить шумных мероприятий,

вести себя осторожно на природе.

Экологи подчеркивают: ответственное поведение каждого человека способствует сохранению уникальной экосистемы региона.

Ранее на побережье национального природного парка «Тузловские лиманы» заметили редких серых журавлей, которые вернулись из далекой Африки. Уставшие после долгого перелета птицы остановились на одесской пересыпи, чтобы набраться сил перед финальным рывком на север.

