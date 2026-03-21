Ключевые моменты:

Редкую краснокнижную сову-сыпуху после ранения вылечили и выпустили в Нацпарке «Тузловские лиманы» в Одесской области.

Птица несколько месяцев провела на реабилитации на станции юннатов в Измаиле.

В Украине насчитывается 13 видов сов, и сыпуха является одной из самых редких, занесенная в Красную книгу со статусом «исчезающий».

Над лиманами Одесщины взмыла редкая сипуха

Эколог Иван Русев снова удивил читателей невероятными кадрами живой природы. На этот раз он поделился фотографиями совы-сипухи (или сова амбара), которая была на реабилитации в Измаиле. Птицу несколько месяцев назад принесли раненую на станцию ​​юннатов.

Русев отметил, что сипуху привезли в нацпарк «Тузловские лиманы» и успешно выпустили. По словам эколога, птица прекрасно взлетела и осмотрела с высоты свои новые, просторные охотничьи угодья. Он напомнил, что ранее работники нацпарка возвращали свободу другой сыпухе, которую передали друзья из Усадьбы Нюшаник. А также выпустили в дикую природу нескольких молодых лесных кошек, которых нашли у погибшей матери и семь месяцев выхаживали в Измаиле.

Добавим, в Украине обитает 13 видов сов, среди которых сипуха – один из самых редких. Этот вид занесен в Красную книгу с охранным статусом «исчезающий». Сипухи небольшие (размером с голубя), с характерным сердцевидным лицевым диском, серо-желтоватой окраской и размахом крыльев около 90 см. Кстати, семья сыпух за год уничтожает тысячи грызунов, выполняя ключевую санитарную роль: они охотятся преимущественно на больных и ослабленных особей. Следует отметить, что численность вида критически сокращается.

