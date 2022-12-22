В Одесской области продают порт

Морской торговый порт в Усть-Дунайск выставлен на аукцион. Дата проведения аукциона — 17 января 2023 года. Стартовая цена — 60 миллионов гривен.

Об этом в четверг, 22 декабря сообщили в пресс-службе Фонда госимущества Украины.

Кроме порта в стоимость также входит: 15 судов, четыре плавпричала, шесть транспортных средств, пять объектов недвижимости в городах Килия и Вилково, а также объект на острове Шабаш.

Основная причина — отсутствие достаточных инвестиций со стороны государства.

Начальник Регионального отделения ФГИУ по Одесской и Николаевской областях Александр Славский отметил, что до войны про данный порт все «забыли» и инвестиции уходили другим портам. Сейчас он возобновил активную работу. У него большой потенциал, требующий инвестиций, которые сможет предоставить только частный бизнес.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе приватизировали завод «Орион». Причем стартовая цена предприятия выросла почти в 30 раз.

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