Бесплатные события Одессы 23-25 декабря: выставки, фестивали, благотворительные ярмарки

Настало время праздничных мероприятий. Их будет немного, но они будут. В этом году все они проходят под лозунгом благотворительности и несокрушимости украинцев и одесситов. Подарите себе праздник на бесплатных мероприятиях, а деньги донесите на нужды ВСУ.
С Рождеством, слава Украине!
- Что: Гашение марки «Щедрик»
- Где: Главпочтамт
- Когда: 23 декабря, 11:00
- Что: Выставка театрального костюма «Белый лист»
- Где: Польская, 19, Музей Блещунова
- Когда: 23 декабря, 13:00
- Что: Новогодняя лекция по искусству
- Где: Преображенская, 35а, б-ка Багрицкого
- Когда: 23 декабря, 15:00
- Что: Однодневная выставка «Струм»
- Где: Софиевская, 5а, Художественный музей
- Когда: 23 декабря, 15:00
- Что: Выставка «Медведь всегда с тобой»
- Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства
- Когда: 23 декабря, 15:00
- Что: Творческий вечер Сианы и Игоря Лосинских
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 23 декабря, 16:00
- Что: Презентация детектива «Все под подозрением!»
- Где: Онлайн
- Когда: 23 декабря, 16:00
- Что: Фестиваль документальных фильмов
- Где: PMA Odesa HUB, Фонтанская дор., 3
- Когда: 23 декабря, 17:00
- Регистрация здесь
- Что: Благотворительная Рождественская ярмарка
- Где: Парк Горького
- Когда: 24-25 декабря, 10:00-19:00
- Что: Благотворительная Рождественская Ярмарка
- Где: Горсад, Летний театр
- Когда: 24-25 декабря
- Что: Благотворительная ярмарка «Christmas-Fest Ради Победы»
- Где: Парк Шевченко, стадион Черноморец
- Когда: 24-25 декабря, 11:00-20:00
- Что: Фестиваль документальных фильмов
- Где: PMA Odesa HUB, Фонтанский дор, 3
- Когда: 24 декабря, 13:00-20:00
- Регистрация здесь
- Что: Рождественский концерт на балконе
- Где: Александровский пр-т, Книга, Перрон №7
- Когда: 24 декабря, 14:00
- Что: Рождественский концерт
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 24 декабря, 15:30
- Что: Экскурсия в музей трамвая
- Где: Алексеевская площадь 21 А, (вход со стороны парка)
- Когда: 25 декабря, 12:00
- Что: Фестиваль документальных фильмов
- Где: PMA Odesa HUB, Фонтанский дор, 3
- Когда: 25 декабря, 13:00-20:00
- Регистрация здесь
Каждый вторник и каждую пятницу:
Украинский разговорный клуб:
- грамматика;
- лексика;
- игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
- вторник 14:00
- пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье:
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15:00;
- для взрослых: начало в 16:00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)
Каждую среду и субботу:
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15:00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую субботу:
Английский разговорный онлайн клуб Takeup_English
- первая группа с 16:00 до 17:30;
- вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрация здесь
Каждую субботу:
Заседание английского разговорного клуба Pickwick club
Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.