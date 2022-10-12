В Одессе приватизировали завод «Орион»: стартовая цена выросла почти в 30 раз

12 октября 2022 года прошел аукцион поп продаже контрольного пакета акций завода «Орион». Стартовая цена была 7,5 миллионов грн, по в ходе торгов выросла до 220 миллионов.

Региональное отделение Фонда государственного имущества по Одесской и Николаевской областям продало 12 октября на аукционе контрольный пакет акций ПАО «Машиностроительное производственное объединение «Орион».

Об этом сообщил руководитель отделения Александр Славский.

В торгах было девять участников, а цена выросла почти в 30 раз: с 7,4 миллионов гривен на старте аукциона до 220 миллионов в результате.

Александр Славский также подчеркнул, что речь идет о контрольном пакете акций, то есть не имущественном комплексе, а праве управлять предприятием.

«Завод уже почти 20 лет не производит ничего, а профильная деятельность общества сейчас- сдача помещений в аренду. При этом убыток за 2021 год составлял 10 миллионов гривен. Это руины бывшего завода. Что бы ни сделал новый собственник — жилой комплекс, производство или любое что другое — улучшит жизнь микрорайона», — подчеркнул он.

Ранее предприятие выпускало холодильные компрессорные установки.

Теперь фонд будет проверять победителя на соответствие с законом, не связана ли компания и деньги с российской федерацией и нет ли компании в санкционных списках.

После этого у победителя есть 10 дней на подписание протокола, оплату и затем заключение договора купли-продажи. Если первый откажется, право купить переходит ко второму.

Победителем стала киевская компания «Ристенс Инвест», зарегистрированная в 2020 году. Владелец и руководитель – винничанин Руслан Лебедев. Основной вид деятельности – компьютерное программирование.

Ранее в Фонде госимущества заявили, что все аукционы приватизации на этой неделе с 10 по 15 октября посвящаются разрушению Керченского моста.

В Одесской области таких аукционов запланировано два. Кроме продажи Государственного пакета акций размером 50% уставного капитала ПАО «Машиностроительное производственное объединение «Орион»» планируют продать единый имущественный комплекс государственного предприятия «Одесский специальный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт».

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе стартует приватизация завода «Орион».

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