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Памятник Екатерине пока останется на месте

Памятник Екатерине пока останется на месте

Перенос памятника основателям Одессы (Екатерине II) пока откладывается из-за бюрократических процедур. Необходимо решить вопрос культурной и исторической ценности четырех фигру «отцов-основателей», которые находятся в основании памятника.

Об этом стало известно на заседании историко-топонимической комиссии Одесского горсовета. 

Во время обсуждения вопроса было заявлено, что сама фигура императрицы Екатерины II не имеет культурно-исторической ценности так как была изготовлена в 2007 году. Однако «основатели» — фигуры Иосифа де Рибаса, Франца де Волана, Григория Потемкина и Платона Зубова являются частью музейного фонда Украины.

До установки памятника на Екатерининской площади в 2007 году, фигуры хранились в Одесском историко-краеведческом музее. Когда же монумент установили, их передали на балланс Музея частных коллекций им. Блещунова. 

Теперь же, прежде чем начать перенос памятника, нужно решить вопрос культурной ценности фигур основателей. Решением этого вопроса будет заниматься музей им. Блещунова, так как они находят у него на учете.

Напомним, что 30 ноября 2022 года депутаты Одесского горсовета приняли решение демонтировать памятник Екатарине II с Екатерининской площади как символ  российского империализма, который провоцирует вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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