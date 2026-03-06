Ключевые моменты:

С 6 марта в Одессе работает дополнительный социальный автобусный маршрут №12, повторяющий схему движения троллейбуса №12.

Маршрут соединяет улицы Архитекторскую и Святослава Рихтера с проездом через центр города (Академика Королева, просп. Князя Ярослава Мудрого, просп. Небесной Сотни и другие улицы).

Время отправления автобусов с обеих конечных станций – каждый час, с 06:15 до 19:15.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, новый маршрут полностью повторяет схему движения троллейбуса №12, соединяя Киевский и Хаджибейский районы. Автобусы курсируют между улицами Архитекторской и Святослава Рихтера. Путь следования проходит через ключевые артерии города: улицу Академика Королева, проспекты Князя Ярослава Мудрого (бывший Глушко) и Небесной Сотни, улицу Комарова, площадь Трибуны Героев (бывшая Толбухина), улицу Академика Филатова и площадь Бориса Деревянко.

График движения составлен таким образом, что отправления с обеих конечных остановок – и с Архитекторской, и с Рихтера – происходят одновременно. Первый рейс стартует в 06:15, последний – в 19:15. Обратите внимание, что в расписании предусмотрен технический перерыв между 11:15 и 14:15.

Полное расписание отправлений (в обе стороны):

06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Вы также можете узнать: В Одессе обновили расписание социальных автобусов на 6 марта: график движения всех маршрутов

Городские власти напоминают, что уточнить актуальное время прибытия автобусов или оставить жалобу можно в информационном центре по телефонам: (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77. Диспетчеры работают по будням с 08:00 до 20:00.

Как сообщалось, с 5 марта 2026 года в Одессе внесли существенные коррективы в работу муниципальных социальных автобусов. Улучшение графиков стало возможным благодаря передаче городу дополнительного транспорта от Киевской области при содействии Минразвития и Офиса Президента.