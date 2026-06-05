Ключевые моменты:

7 июня в центре Одессы временно ограничат движение транспорта.

Перекрытия будут действовать с 09:00 до 13:00.

Изменятся маршруты автобусов №220-а и №221.

Велогонка Red Bull в Одессе: какие улицы перекроют 7 июня

Как сообщили в департаменте транспорта Одесского горсовета, ограничения вводят из-за проведения соревнований по велосипедному спорту (шоссе) «Гонка вверх – UpHill Red Bull!».

С 09:00 до 13:00 будет временно ограничен въезд транспорта на несколько центральных улиц. Под ограничения попадут:

улица Приморская (старт велогонки);

Военный спуск;

улица Гоголя;

Сабанеев мост;

Европейская площадь (район финиша).

Ограничения не будут распространяться на спецтранспорт и мотоциклы.

Как изменится движение общественного транспорта в Одессе

Кроме перекрытий, временно изменят маршруты городских автобусов. Изменения будут действовать с 08:30 до 13:00.

Автобус №220-а: в направлении Экономического университета будет ехать от Европейской площади через улицу Нины Строкатой, Преображенскую и дальше по обычному маршруту.

Автобус №221: в направлении Нового рынка будет двигаться от Греческой через Ришельевскую, улицу Нины Пестрой, площадь Веры Холодной, Соборную площадь, улицу Киры Муратовой и далее по маршруту.

Водителей просят заранее учитывать ограничения и по возможности планировать альтернативные маршруты.

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