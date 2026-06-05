Ключевые моменты:
- 7 июня в центре Одессы временно ограничат движение транспорта.
- Перекрытия будут действовать с 09:00 до 13:00.
- Изменятся маршруты автобусов №220-а и №221.
Велогонка Red Bull в Одессе: какие улицы перекроют 7 июня
Как сообщили в департаменте транспорта Одесского горсовета, ограничения вводят из-за проведения соревнований по велосипедному спорту (шоссе) «Гонка вверх – UpHill Red Bull!».
С 09:00 до 13:00 будет временно ограничен въезд транспорта на несколько центральных улиц. Под ограничения попадут:
- улица Приморская (старт велогонки);
- Военный спуск;
- улица Гоголя;
- Сабанеев мост;
- Европейская площадь (район финиша).
Ограничения не будут распространяться на спецтранспорт и мотоциклы.
Как изменится движение общественного транспорта в Одессе
Кроме перекрытий, временно изменят маршруты городских автобусов. Изменения будут действовать с 08:30 до 13:00.
Автобус №220-а: в направлении Экономического университета будет ехать от Европейской площади через улицу Нины Строкатой, Преображенскую и дальше по обычному маршруту.
Автобус №221: в направлении Нового рынка будет двигаться от Греческой через Ришельевскую, улицу Нины Пестрой, площадь Веры Холодной, Соборную площадь, улицу Киры Муратовой и далее по маршруту.
Водителей просят заранее учитывать ограничения и по возможности планировать альтернативные маршруты.
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