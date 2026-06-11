Ключевые моменты:

На фестивале впервые представят аромат «ЛЕСЯ», созданный парфюмером Дмитрием Милютиным в честь Леси Украинки

Посетители смогут принять участие в благотворительной лотерее и сборе средств на благоустройство парка имени Леси Украинки и установку памятника поэтессе

В программе — выставки, мастер-классы, создание Рушника Победы, выступления Aziza Eskender, Галины Курышко и большой концерт фолк-группы MELOS

Украинская культура во всей многогранности: чем удивит фестиваль WOW ART UKRAINE

Организаторы стремятся не только познакомить гостей с культурным наследием разных уголков страны, но и показать, как украинская идентичность находит новое звучание в искусстве, предпринимательстве и общественных проектах.

Особое значение нынешнему фестивалю придаёт его благотворительная составляющая. Мероприятие призвано поддержать инициативу по благоустройству парка имени Леси Украинки и установке памятника выдающейся украинской поэтессе. В рамках фестиваля состоится благотворительная лотерея с подарками, принять участие в которой смогут все желающие, сделав взнос от 200 гривен.

Одним из самых ожидаемых событий станет презентация авторского аромата «ЛЕСЯ», созданного парфюмером Дмитрием Милютиным специально к фестивалю. Это будет первое публичное представление композиции, посвящённой личности Леси Украинки.

Программа фестиваля объединит различные виды искусства. Гости смогут посетить экскурсию художницы Екатерины Билетиной по выставке из серии «Украинский портрет», присоединиться к созданию «Рушника Победы», вышивая цветы евшана как символ связи с родной землёй, а также принять участие в творческом мастер-классе Оресты Беган «Создай свою картину-оберег».

Любителей музыки ждут выступления крымскотатарской певицы и художницы Aziza Eskender, фольклористки Галины Курышко, а также большой концерт фолк-группы MELOS под открытым небом. Театральное направление представит фрагмент постановки «Когда поют русалки», созданной по мотивам произведений Леси Украинки.

Отдельной локацией станет интерактивное пространство «Живой хлеб единения», где посетители смогут принять участие в символическом ритуале единения и попробовать традиционный хлеб.

Участниками фестиваля станут около пятисот гостей. Среди них — украинские дизайнеры, художники, инфлюенсеры, представители культурных и туристических департаментов разных городов, предприниматели, меценаты, общественные деятели и журналисты. Организаторы приглашают посетителей поддержать атмосферу праздника соответствующим дресс-кодом: этнической одеждой или современными образами с национальными акцентами.

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