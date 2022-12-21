В Одессе погасят Вечный Огонь на Алее Славы

Причина — проведение ремонтных работ на газопроводе, проходящем через парк Шевченко. Питается от этой ветки и «вечный огонь» у памятника Неизвестному матросу. На время ремона его придется отключить от газоснабжения.

На самом деле «вечный огонь» тушат в Одессе несколько раз в год — для профилактики и чтобы почистить от посторонних предметов и мусора. Обычно это делается зимой.

Обсуждение вынесено на заседание одесского исполкома, который состоится в четверг, 22 декабря. Докладывать по данному вопросу будет директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Александр Тиховский.

Справка «ОЖ»

«Вечный огонь» у памятника Неизвестному горит уже более пятидесяти лет. Мемориал был открыт 9 мая 1960 года в честь погибших во время обороны Одессы в 1941 году солдат и моряков Приморской армии и Черноморского флота.