Что будет с декабрьским проездными: электротранспорт почти не ходил

Проездные билеты на трамваи и троллейбусы в Одессе будут действительны до 13 января 2023 года. Так что деньги, потраченные на их покупку не будут потрачены даром.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии “Одесгорэлектротранс”.

На предприятии пояснили, что приобретенные проездные билеты на декабрь 2022 года будут продлены до 13 января 2023 года в связи с приостановкой работы электротранспорта в Одессе 6-18 декабря 2022 года.

Продление проездных билетов оформляется в кассах и административном здании КП «ОМЕТ» по адресам:

Старосенная площадь,

Куликовое поле,

ул. Черноморского казачества,

ул. Водопроводная 1, каб. 16.

* При удлинении проездного билета обязательно его наличие.

** Проездные билеты на 7, 10, 15 дней могут быть продлены только в декабре 2022 года со сроком действия до 31 декабря 2022 года.

Почему не ходили трамваи и троллейбусы

Напомним, что общественный электротранспорт в Одессе возобновил работу 19 декабря, а до этого практически не работал из-за дефицита электроэнергии в городе. Его даже хотели заменить автобусами у энергетиков получилось подать нужные для работы трамваев и троллейбусов объемы и мощность электроэнергии.

Проблемы с электричеством в Одесском регионе и по всей Украине начались после того, как государство-террорист российская федерация поставила целью уничтожить энергетику Украины, чтобы принудить нас к капитуляции и сдать оккупантам украинские территории.