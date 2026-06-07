Ключевые моменты:

С 8 июня в Одессе прекращают работу автобусные маршруты №110 и №288. Вместо них запускают бесплатные социальные маршруты С10 и С6.

Изменяется расписание социальных автобусов С3 и С4;

Проезд на маршрутах С10, С6, С3 и С4 бесплатный.

Маршрут №110 заменяют автобусом С10 на Куяльник

По информации одесской мэрии, с завтрашнего дня, 8 июня, городской автобусный маршрут №110 «Санаторий «Куяльник» – Железнодорожный вокзал» прекращает работу. Вместо него начинает курсировать социальный автобус С10 «Железнодорожный вокзал – Клинический санаторий им. Пирогова (курорт «Куяльник»)».

Автобус будет курсировать от Клинического санатория им. Пирогова по следующим улицам: Лиманная, Николаевская дорога, Атамана Головатого (в обратном направлении – Черноморского Казачества), ул. Приморская, ул. Польская ул. Вадима Корженко, ул. Пантелеймоновская (Привокзальная площадь) и обратно.

Отправление от Клинического санатория им. Пирогова (Курорт «Куяльник»): 06:20, 07:45, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

Отправление от Железнодорожного Вокзала: 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.

В расписание автобусов С3 и С4 вносятся изменения

Также в связи с восстановлением объемов работы городского электрического транспорта вносятся изменения в расписании движения социальных автобусов С3 и С4.

Маршрут С3 «ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная»

Отправление от ул. С. Рихтера: 07:15, 08:15, 09:15, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.

Отправление от ул. Дегтярная: 08:15, 09:15, 10:15, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Маршрут С4 «Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная»

Отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 07:30, 09:30, 13:30, 16:30 (отдельные отправления от ост. «Западное кладбище»: 09:20, 13:20).

Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 08:30 «К», 10:30 «К», 15:00, 18:00. (Рейсы до Западного кладбища обозначены буквой «К»).

Все эти социальные маршруты будут работать в рабочие дни с понедельника по пятницу. Проезд бесплатный.

Новый маршрут к Западному кладбищу

В то же время автобус №288 «Деткомбинат – Западное кладбище» полностью прекращает работу. Чтобы сохранить транспортное сообщение Пересыпского района с кладбищем, вместо него запускают новый бесплатный социальный маршрут С6 «ТЦ Меркурий (ул. Семена Палия) – Западное кладбище».

Автобус будет ходить из Пересыпского района по улицам Семена Палия, 28 Бригады, просп. Князя Владимира Великого, Николаевской дороге, ул. Атамана Головатого (в обратную сторону – по ул. Черноморского Казачества), ул. Балковской, ул. Михаила Грушевского и Киевскому шоссе до Западного кладбища.

Отправление от ТЦ «Меркурий»: 08:00, 10:40.

Отправление от Западного кладбища: 09:20, 14:00.

Маршрут С6 будет возить пассажиров ежедневно. Проезд в нем также бесплатный.