День траура в Одессе 1 апреля

В Одессе 1 апреля 2026 года объявлен днем траура по погибшим в результате вражеской дроновой атаки 28 марта. Соответствующее распоряжение подписано городскими властями, чтобы почтить память жертв в условиях продолжающейся вооруженной агрессии против Украины.

В этот день на административных зданиях приспустят Государственный флаг Украины и флаг города с траурными лентами. Также предприятиям и организациям рекомендовано ограничить проведение развлекательных мероприятий и использование музыки.

Городские власти выразили соболезнования родным и близким погибших.

Последствия атаки 28 марта в Одессе

Атака в ночь на 28 марта стала одной из трагических для города. Удары пришлись по гражданской инфраструктуре. В тот день в результате атаки погибли два человека. Сегодня стало известно, что количество жертв атаки увеличилось до трех. 31 марта в больнице скончался 76-летний мужчина, получивший тяжелые ранения.

Всего пострадали 11 человек, включая одного ребенка.

Разрушения зафиксированы в разных районах города. Повреждена крыша одного из роддомов. В Приморском районе серьезно пострадали жилые дома: разрушены балконы, выбиты окна, на верхних этажах произошли пожары. В частном секторе также вспыхнули жилые дома, однако возгорания удалось ликвидировать.

Також в Одесі шукають родичів хлопчика, який втратив маму після обстрілів 28 березня.