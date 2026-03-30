Ключевые моменты:

Одессит наказан за пророссийские посты в Telegram: штраф 170 тыс. грн.

Виновен в оправдании агрессии РФ и разжигании вражды.

Публиковал сообщения с поддержкой оккупантов, унижением украинцев.

Признал вину, перечислил 150 тыс. грн в ВСУ.

Суд конфисковал телефон; отпустили из зала суда.

Поддерживал агрессора в сети

В Одессе суд признал местного жителя виновным в оправдании российской агрессии и разжигании межнациональной розни из-за пророссийских публикаций в Telegram.

По данным следствия, обвиняемый из собственного смартфона размещал сообщения, доступные всем пользователям. В них он восхвалял российских окупантов, оправдывал полномасштабное вторжение в Украину и употреблял унизительные высказывания относительно украинцев по национальному признаку.

Некоторые сообщения появились еще в 2022 году и содержали прямую поддержку РФ вместе с призывами.

Следует отметить, что в суде мужчина признал авторство постов, выразил искреннее раскаяние и перечислил 150 тысяч гривен в пользу ВСУ. В общем, суд квалифицировал действия по нескольким статьям Уголовного кодекса — за оправдание агрессии и разжигание розни.

Учитывая отсутствие предварительных судимостей, положительные характеристики и сотрудничество со следствием, суд избрал мягкое наказание — штраф 170 тысяч гривен по совокупности эпизодов. Дополнительно конфискован мобильный телефон, по которому шли публикации. Обвиняемого отпустили из-под стражи сразу после вынесения приговора.

