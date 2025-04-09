Исторический центр города… Площадь протянулась между Театральным переулком, сквером Пале-Рояль, зданием Музея морского флота… А рядом – Ланжероновская и Ришельевская. Рядом – Аллея звезд…

Естественно, называется она Театральной (с 1809 года!): ее главное здание – Одесский театр оперы и балета.

Площадь, как и все мы – на военном положении. «Дякуємо ЗСУ»: этот плакат появился здесь в первые дни полномасштабной войны…

Фонтан добавляет прохлады, хотя и так чувствуется, что отнюдь не тепло. И все равно люди подходят ближе к фонтану, чтобы сфотографироваться. Кажется, именно здесь – главное место для «исторических» фотографий, сделанных в Одессе. И не удивительно: площадь действительно прекрасна в любое время года, в любое время дня – ранним утром, вечером, в полдень.

А еще здесь всегда такая чистота, что никогда не выбросишь окурок или какой-нибудь клочок бумаги где попало. Здесь многое необычно, «не такое» в самом прекрасном смысле.

Ну, конечно, визитная карточка Одессы – наш театр, сам архитектурный ансамбль площади, та самая историчность, которая ощущается на каждом шагу. Даже современные скамьи кажутся сохранившимися «с тех давних времен»…

А эти деревья! Конечно, взгляд сразу ловит их. Они неожиданные низкорослые, со странными ветвями. Софора японская – это такого необычного вида листопадные деревья, которые можно встретить на Театральной площади. Кстати, их родина – Япония, Китай, Корея.

– Боже, какая же красота! – говорит женщина своей подруге.

Что она имеет в виду?.. Нет, нет, не только красавец-театр, а всю площадь вместе – такую красивую, аккуратную. Старинно-историческую, даже сказочную.

Как она выглядит в эти апрельские дни – смотрите на наших фотографиях…

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