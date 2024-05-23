День морской пехоты Украины: история войск и героизм в полномасштабной войне

Морская пехота- это высокомобильный род войск, предназначенный для ведения боевых действий в морских/воздушно-морских десантах, ведения наступательного боя на морском побережье, для обороны важных береговых объектов, участков побережья как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ.

Как создавалась морская пехота Украины

Профессиональный праздник морских пехотинцев в Украине был установлен в 2014 году и сначала отмечался 16 ноября. Фактически был приурочен к утверждению первого принятия присяги морского пехотинца Украины в 1992 году.

Однако в 2018 году праздник перенесли на 23 мая указом президента Петра Порошенко №145/2018. Именно в этот день 1918 года тогдашний гетман Павел Скоропадский издал указ о начале формирования бригады морской пехоты. Бригада состояла из трех полков, которые размещались в Одессе, Николаеве, Херсоне, Очакове, Перекопе.

Текст присяги морского пехотинца был утвержден 30 мая 1918 года.

Создание частей морской пехоты продолжилось и во времена УНР. В марте 1919 года был сформирован 1-й Гуцульский полк морской пехоты, в состав которого должны были войти военные, ранее проходившие службу в российском и австро-венгерском флотах. Считалось, что они, умея управлять плотами и лодками на горных реках, могли бы стать искусными моряками.

1 июля 1993 года, после создания Военно-морских сил Украины, в Севастополе сформировали 27 отдельный батальон морской пехоты. В него попали лучшие офицеры Черноморского флота, захотевшие служить Украине.

После преступной оккупации Крыма россией в 2014 году до двух сотен морпехов (около трети) не изменили присяге украинскому народу и стали основой современной морской пехоты Украины. Они были передислоцированы в Николаев.

В 2018-ом году черные береты украинских морпехов, доставшихся им в наследство от Советского Союза, были заменены на береты цвета морской волны.

Структура морской пехоты Украины

На момент полномасштабного российского вторжения в состав морской пехоты Украины входили две отдельные бригады, 6 отдельных батальонов, отдельный разведывательный батальон.

Сейчас в структуру этого рода войск входят:

35 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского (основана в 2018 году);

36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского (сформирована в 2015 году на базе воинских частей, выведенных из временно оккупированного Крыма);

37 отдельная бригада морской пехоты (сформирована в 2023 году);

38 отдельная бригада морской пехоты (сформирована в 2023 году, основой для создания стал 503 батальон морской пехоты);

406 отдельная артиллерийская бригада имени генерала-хорунжего Алексея Алмазова;

32 реактивный артиллерийский полк;

140 отдельный разведывательный батальон;

414 отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем.

В мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Корпуса морской пехоты, в состав которого должны войти существующие отдельные бригады морской пехоты, отдельные артиллерийские бригады, другие боевые подразделения и подразделения обеспечения. Кроме того, планировалось “создание еще нескольких боевых бригад и батальонов морской пехоты”.

Участие морпехов в полномасштабной войне с россией

После полномасштабного вторжения россии воины 36 бригады морской пехоты вместе с другими подразделениями героически защищали полностью окруженный оккупантами Мариуполь, в том числе на металлургическом комбинате Азовсталь.

Украинские морпехи героически защищали остров Змеиный, освобождали территории Херсонской области, одной из операций было освобождение населенного пункта Давыдов Брод во время контрнаступления на правобережье Херсонской области осенью 2022 года. Воины проводили успешные контрнаступательные действия на юге Донецкой области в 2023 году.

С октября прошлого года одним из самых известных направлений, где воюют украинские морские пехотинцы, стало село Крынки. Этот населенный пункт в левобережной части Херсонской области украинские защитники отбили у российских оккупантов и продолжают удерживать свои позиции под носом у россиян все это время, не позволяя им вернуть контроль над Кринки.

Морской пехотинец Виталий Скакун, подорвавший Генический мост в Херсонской области вместе с собой, стал первым Героем Украины (посмертно), удостоенным этого звания после начала полномасштабной войны.