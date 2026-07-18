Ключевые моменты:

В Одессе уже в третий раз за неделю проходит акция в поддержку Михаила Федорова.

К участникам акции присоединилась певица Alyona Alyona.

Протестующие зажгли фаеры и скандировали: «Слава ВСУ».

Что происходит на Дерибасовской

В Одессе вновь состоялась акция в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова.

На Дерибасовской собрались люди, выступающие против его отставки. Участники держат плакаты и скандируют: «Сырского — в отставку», «Кто ответит за Крынки?», «Военным нужны дроны», а также призывают вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны. Поддержать участников пришла и певица Alyona Alyona, которая также присоединилась к акции.

В 19:30 участники зажгли фаеры, после чего толпа начала скандировать: «Слава ВСУ».

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский объявил о подготовке масштабного обновления Кабинета Министров и кадровых изменений в правоохранительном блоке в рамках новой политической стратегии. А 15 июля Михаил Федоров сообщил о завершении работы на посту министра обороны.

Добавим, что Михаил Федоров возглавил Министерство обороны в январе 2026 года, сменив на этой должности Дениса Шмыгаля.

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