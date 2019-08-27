В Одеській науковій бібліотеці представлять оцифровані стародруки та рукописні книги

В рамках культурного проєкту у бібліотеці оцифрують документи українською мовою 1801–1922 років видання, незалежно від території їх надрукування, та будь-якою іншою мовою, що вийшли на території сучасної України протягом 1801–1860 років.

Про це повідомляється на сайті Одеської національної наукової бібліотеки.

Презентація проєкту «Скарби України: цифрова колекція книжкових пам’яток у фонді Одеської національної наукової бібліотеки» відбудеться 26 вересня.

В рамках цього проєкту у бібліотеці представлять новий ресурс, де буде представлена цифрова бібліотека книжкових пам’яток з фондів ОННБ, буде доступним у режимі 24/7.

Одеська національна наукова бібліотека володіє потужним фондом книжкових пам’яток, який є унікальною часткою національного культурного надбання України.

Особливу цінність з огляду історії, культури, науки України та світу становлять рукописні книги, стародруки (інкунабули, палеотипи, видання кириличним шрифтом, видання XVIII ст.), українські видання (1801-1945 рр.), іноземні видання (1801-1900 рр.), окремі колекції, зокрема мініатюрних та бібліофільских видань тощо.

На першому етапі втілення проекту планується оцифрування документів українською мовою 1801–1922 років видання, незалежно від території їх надрукування, та будь-якою іншою мовою, що вийшли на території сучасної України протягом 1801–1860 років.

Після опрацювання документів за вказаними критеріями, цифрова бібліотека буде поповнюватися документами, які визначені «Порядком відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання».

Фото: Слово і Діло