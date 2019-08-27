Восхождение звезды: вспоминаем великого актера Богдана Ступку

Восемь лет назад ушел из жизни народный артист Украины Богдан Ступка. За свою жизнь он получил полтора десятка наград, был принят в Европейскую и Российскую киноакадемии, стал Героем Украины, лауреатом Государственной премии и возглавлял отечественное министерство культуры. До конца жизни актер оставался самой яркой звездой на театральном небосклоне Украины.

Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года неподалеку от Львова. Он рос в творческой семье и актерская профессия была уготована ему самой судьбой. Профессионального образования у Богдана Сильвестровича хватило бы на двоих: сначала он окончил актерскую студию при Львовском театре имени Заньковецкой, затем заочно учился на филологическом факультете Львовского университета, а в 37 лет поступил на театроведческое отделение киевского театрального института.

Первый фильм, в котором снялся Ступка, — «Мир хижинам, война дворцам», но роль там была эпизодической, а герой даже не имел имени. Поэтому принято считать, что дебют Ступки состоялся в 1970 году в картине «Белая птица с черной отметиной», где он сыграл роль украинского националиста Ореста Звонаря.

Вообще-то, эту роль собирался играть Иван Миколайчук, который участвовал в написании сценария и «отделывал» роль под себя. Однако Миколайчук был слишком известен своими националистическими взглядами, и цензоры запретили ему играть эту роль. Воплотить образ Ореста доверили Богдану Ступке, которого в то время никто не знал.

Театральному актеру было очень трудно переключиться на киношные правила. Перед камерой он говорил очень громко, как привык на театральной сцене, и режиссер все время делал ему замечания. Кроме того, играть эмоции в кино нужно было более сдержанно, а молодой актер привык показывать их чуть преувеличено, как полагается в театре. Однако с недостатками Ступка справился быстро, и сыграл свою роль не хуже, чем его именитые коллеги.

В 1972 году по приглашению Михаила Ульянова Ступка снялся в картине «Самый последний день». Фильм ставил сам Ульянов, но, посмотрев его, остался недоволен своей работой и дал зарок больше никогда не снимать кино. С тех пор у Ступки сформировалось четкое представление, что каждый должен заниматься своим делом. Ему не раз предлагали снять фильм, но он вспоминал Михаила Ульянова и отказывался.

В 1978 году Сергей Данченко пригласил Ступку в Киевский театр имени Ивана Франко. Именно здесь актер приобрел известность и стал звездой №1 в Украине.

В 2004 году вышла картина Дмитрия Месхиева «Свои» со Ступкой в главной роли. Фильм получил множество наград, среди которых — «Ника», присужденная Богдану Ступке за лучшую мужскую роль. Он также был номинирован на премию Европейской киноакадемии.

В 2007 году Кира Муратова пригласила Ступку в свой фильм «Два в одном», премьера которого состоялась на Берлинском кинофестивале и в Нью-Йорке. После просмотра американские киноакадемики поставили украинского актера в один ряд с такими звездами, как Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Энтони Хопкинс.

Сразу после смерти Богдана Ступки на его родине в городе Куликов на Львовщине открылся музей актера. Его вдова, Лариса Ступка, собирается создать музей актера и в Киеве — в их квартире на Крещатике.

Цитаты…

…об истории

«Каждый историк смотрит со своей колокольни. Сколько есть на свете исторических книжек — столько и трактовок истории. Поэтому зачастую очень трудно разобраться, что историческая правда, а что — идеология. Нас ведь в школе учили совершенно другой истории. Поэтому меня интересуют «белые пятна» — те отрезки истории, которые мало изучены или не изучены вообще».

… о детстве

«Я мечтал быть артистом с 7 лет. Мой отец пел в хоре Львовского оперного театра, дядя был солистом, а тетя — главным концертмейстером. Я с первого класса крутился за кулисами. Мама переживала, говорила мне: «Что из тебя будет? Ты такой манерный, любишь переодеваться». Когда приходил домой из школы — пел разными голосами. Соседи возмущались, жаловались отцу: «Ваш сын опять за стеной воет».

… о героях

«А зачем нам герои? Сейчас герои не принц Датский, а Розенкранц и Гильденстерн. Это мелкие люди, которые все время кому-то нашептывают. Это мелюзга такая, которая заполонила весь мир. Вот это герои нашего времени».

… о коллекции шляп

«Вот только из последней поездки в Германию привез пять штук летних соломенных. И кепочку. Иногда хочешь, чтоб никто не узнал, и кепочка для этого больше подходит. Шляпа все–таки заметна, ее сейчас мало кто умеет носить. А у меня это с юности. Иду из театра домой, в парке стоит памятник Швейку, я подхожу к нему, снимаю шляпу. Мне кажется, это красиво и элегантно. Впервые я надел шляпу в десятом классе, и мне так понравилось, что ношу их до сих пор».

… о работе

«Делай дело честно, с душой — и твое к тебе придет. Это не значит, что завтра появятся золотые горы. Надо быть терпеливым, но истину золотых слов для нынешнего поколения закрывают золотые горы. Молодежи надо все сегодня и сию минуту. Потреблять и не задумываться ни о чем. Ничего хорошего в этом нет…».

… об Одессе

«Думаю, в каждом городе можно снимать кино. Очень запомнилось первое знакомство с Одессой. Когда-то давно приехал сюда в первый раз и все думал: где же этот юмор? А юмора нет! И вот еду я в трамвае в Аркадию… Еду я долго-долго, а юмора все нет и нет. И тут остановка. Люди подходят к выходу, и неожиданно слышу на весь трамвай такой диалог. Здоровенный мужчина спрашивает стоящего впереди низенького: «Вы на следующей — будете?». А тот поворачивается и отвечает: «Давно не был…». И вот тогда я понял, что я в Одессе».

… о прощении

«Вообще-то я научился прощать. Я не уважаю в людях раболепие, обман. Но все равно всегда прощаю человека. Даже если совершаются какие-то жестокие поступки по отношению ко мне, то стараюсь их просто не замечать. Ведь когда ты не отвечаешь на сказанные в твой адрес слова, поступки, ты их не помнишь и просто выбрасываешь из своей жизни. Отмщение никогда не заканчивается, оно все разрушает. Если мстить, то разрушится театр, разрушится киногруппа. А творить надо только с любовью. Если же нет этой любви и прощения, то и творить ничего не удастся. Самое страшное, конечно, это гордыня. Она к добру не приводит, может сломать судьбы людей, особенно молодых».

Фото: ukraine-is.com