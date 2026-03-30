Расписание специальных автобусов
Маршрут № 121
- ул. Ак. Сахарова: 08:00, 12:00, 16:00, 20:00;
- просп. Небесной Сотни: 06:00, 10:00, 14:00, 18:00.
Контакт: 0994457301.
Маршрут № 127
- Мемориал 411-й батареи: 07:55, 11:25, 13:50, 16:15;
- Инфекционная больница: 09:10, 12:40, 15:00, 17:30.
Контакт: 0503279421.
Маршрут № 145
- ул. Левитана (ж/м «Радужный»): 06:20, 08:15, 08:50, 10:25, 12:15, 12:45, 14:20, 15:55, 16:35, 18:20, 20:00;
- ул. Высоцкого: 06:15, 07:00, 08:05, 09:50, 10:50, 11:50, 13:35, 14:30, 16:00, 18:00, 20:00.
Контакт: 0991545207.
Маршрут № 146
- ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 07:40, 11:20, 15:00, 18:40;
- ул. Д. Остраха: 05:50, 09:30, 13:10, 16:50.
Контакт: 0994457301.
Маршрут № 148
- ул. Архитекторская: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56;
- просп. Украинских Героев: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43.
Контакт: 0974563814.
Маршрут № 149
- ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса): 06:20, 09:20, 12:20, 15:20, 18:30;
- просп. Украинских Героев: 07:25, 10:40, 13:40, 16:50, 20:00.
Контакт: 0991545207.
Маршрут №150
- ул. Ак. Королева: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00;
- просп. Украинских Героев: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00.
Контактный телефон: 0674054608.
Маршрут № 168
- ул. Добровольцев: 07:00, 09:00, 09:30, 14:00, 14:30, 17:30, 19:00, 19:30;
- ул. 28-й бригады (ул. Паустовского), маг. «Копейка»: 07:02, 07:30, 09:30, 12:30, 15:30, 16:30, 17:45.
Контакты: 0677124929, (048) 7889383.
Маршрут № 175
- Мемориал 411-й батареи: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45;
- «Аптека Гаевского»: 09:15, 12:25, 15:40, 19:10.
Контакт (048) 7432386.
Маршрут №185
- Мемориал 411-й батареи: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30;
- «Аптека Гаевского»: 08:05, 11:50, 15:30, 18:50.
Контакт (048) 7432386.
Маршрут №190
- ул. 28-й бригады (ул. Паустовского): 06:46, 07:05, 09:00, 09:05, 11:35, 14:05, 16:05, 16:15;
- железнодорожный вокзал: 07:50, 08:05, 10:00, 10:58, 12:45, 14:55, 17:00, 17:05.
Контакты: 0503279421, 0681803065.
Маршрут № 191
- Пересыпский мост: 05:50, 06:56, 09:00, 09:35, 10:20, 12:20, 12:50, 13:35, 15:40, 16:00, 16:56, 19:00;
- Мемориал 411-й батареи: 07:16, 07:55, 08:35, 10:39, 11:55, 12:15, 13:59, 14:35, 15:10, 17:19, 17:55, 18:34.
Контакты: 0681803065, (048) 7889383.
Маршрут № 198
- ул. Неждановой (Онкодиспансер): 07:04, 08:15, 09:00, 11:20, 13:10, 13:30, 16:00, 18:15;
- Аркадия: 08:00, 09:05, 09:55, 12:20, 14:00, 14:40, 16:55, 19:10.
Контакт: 0681206667.
Маршрут №201
- ул. Николая Аркаса: 06:00, 06:15, 08:20, 08:35, 10:40, 10:55, 13:00, 13:15, 15:20, 15:35, 17:40, 17:55;
- пл. Старосенная (железнодорожный вокзал): 07:10, 07:25, 09:45, 10:00, 12:05, 12:20, 14:25, 14:40, 16:45, 17:00, 19:05, 19:20.
Контакт: 0504157046.
Маршрут № 203
- Цементный завод: 06:55, 08:45, 11:30, 14:00, 17:00;
- парк им. Т.Г. Шевченко: 07:50, 09:35, 12:25, 14:55, 17:55.
Контакт: 0636676294.
Маршрут № 214
- Свято-Иверский монастырь: 05:55, 07:05, 09:45, 12:25, 15:05, 16:10, 17:45;
- ул. Неждановой (Онкодиспансер): 05:35, 07:05, 08:25, 11:05, 13:45, 16:25, 17:15.
Контакт: 0681206667.
Маршрут № 220а
- просп. Черноморский: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00;
- Экономический университет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30.
Контакт: 0973415367.
Маршрут № 221
- ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00;
- Новый рынок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30.
Контакт: 0973415367.
Маршрут № 232а
- ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 06:20, 08:15, 10:20, 13:30, 15:20, 17:30;
- ул. Ак. Сахарова: 06:30, 08:10, 11:00, 12:30, 15:35, 17:15.
Контакт: 0503279421.
Маршрут № 233
- Тираспольское шоссе (Два столба): 06:40, 08:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40;
- парк им. Т.Г. Шевченко: 07:40, 09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40.
Контактный телефон: 0681803065.
Маршрут № 242
- ул. 28-й бригады: 07:10, 10:00, 16:10;
- ООМЦ «Больница водников»: 08:40, 11:30, 17:50.
Контакт: 0503279421.
