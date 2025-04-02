Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на информацию от дочери артиста. Она указала, что причиной смерти ее звездного отца стала пневмония.

Отметим, что в 2014 году Килмеру диагностировали онкологию. В 2017 году он признался, что лечился от рака горла и ему было трудно разговаривать и общаться с журналистами. Также актер перенес операцию на трахее, которая привела к тому, что его голос стал хриплым и появилась одышка, и прошел несколько курсов химиотерапии. Через несколько лет актер признался, что полностью победил болезнь, потеряв при этом голос.

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Кто такой Вэл Килмер

Вэл Килмер родился в Лос-Анджелесе в 1959 году. Он с детства проявлял интерес к искусству и актерской игре. Его талант привел его в престижную Джульярдскую актерскую школу (Juilliard), где он стал одним из самых молодых студентов в истории заведения.

Свою актерскую карьеру будущая звезда Голливуда начал в 1981 году с театра, а в кино дебютировал в 1984 году, сыграв в комедии «Совершенно секретно!», а уже через год Килмер снялся в комедии «Настоящий гений».

Широкой публике актер стал известен спустя два года, когда снялся в боевике «Лучший стрелок» вместе с еще одним известным голливудским актером Томом Крузом.

В 1991 году Вэл Килмер исполнил роль культового музыканта Джима Моррисона в фильме «Дорз», где самостоятельно исполнял все его песни, и стал одним из самых популярных актеров Голливуда.

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Самыми известными его работами стали роли в «Тумстоуне: Легенда дикого запада» (1993), где он сыграл легендарного стрелка Дока Холлидея, и в «Схватке» (1995), где он работал на одной площадке с Аль Пачино и Робертом Де Ниро.

В 1995 году Килмер примерил костюм Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда». За эту роль он получил свой первый крупный гонорар в размере 7 млн долларов. Однако несмотря на коммерческий успех фильма больше к этой роли не вернулся.

Другими известными работами Килмера стали роли в лентах «Громовое сердце», «Остров доктора Моро», «Александр».

Всего актер снялся более чем в 80 фильмах.

Напомним, в августе 2024 года ушел из жизни легендарный французский актер Ален Делон. В 2022 году он публично выразил поддержку Украине в войне с российскими оккупантами.