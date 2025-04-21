Папа Франциск умер в Ватикане на второй день Пасхи

У понедельник, 21 апреля 2025 года, на 89-м году жизни скончался Папа Римский Франциск. Смерть наступила утром, в 7:35, в его резиденции в доме Святой Марты в Ватикане. Об этом сообщил камерленго Святого Престола кардинал Кевин Фаррелл. Папа отошел ко Господу после длительной борьбы с болезнью.

Еще в феврале понтифика госпитализировали из-за бронхита, который осложнился двусторонней пневмонией и астматическими приступами. Несмотря на улучшение и выписку из больницы 23 марта, полностью восстановиться Франциск не успел. Он пропустил пасхальные богослужения, а накануне смерти в последний раз появился публично на Пасху, коротко поздравив верующих.

Позиция Папы относительно войны в Украине

Украинцы, в основном, негативно относились к роли понтифика в попытках предотвращения российско-украинской войны. Его реакция была преимущественно общей, он был «за все хорошее и против всего плохого».

Хотя Папа Франциск неоднократно призывал к прекращению войны в Украине, он не говорил, кто виноват в ее развязывании, не обращался к путинской России хотя бы с просьбами остановить кровопролитие.

Даже в гуманитарных вопросах, таких как возвращение похищенных украинских детей и обмен пленными, Католическая церковь и ее руководитель отдали инициативу восточным шейхам.

Хотя в своих речах он выражал сочувствие украинскому народу и называл войну «позором для человечества». В январе 2025 года понтифик обратился к мировому сообществу с просьбой работать над условиями справедливого и длительного мира, подчеркивая, что война уже почти три года обескровливает «мученическую Украину».

Последнее пасхальное благословение Папы Франциска, за день до его смерти, включило молитву за прекращение войны в Украине и Газе и освобождение военнопленных и политзаключенных. Но, опять же, конкретные дела по его словам украинцы не увидели.

Франциск — первый в мире папа родом не из Европы

Франциск, в миру — Хорхе Марио Бергольо, родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. Его отец работал на железной дороге. Юноша работал охранником, уборщиком и лаборантом, пока не почувствовал призвание к священству в 17 лет.

В 21 год вступил в орден иезуитов, учился в Чили и Аргентине, получил философское образование и преподавал в католических заведениях. Впоследствии стал ректором семинарии, духовным наставником, епископом Буэнос-Айреса, а с 2001 года — кардиналом.

13 марта 2013 года Бергольо избрали 266-м Папой Римским — первым из Нового Света, первым иезуитом и первым неевропейцем за более чем 1200 лет. Имя «Франциск» он взял в честь святого Франциска Ассизского.

Реформатор, гуманист, новатор: чем запомнился Папа

В общем, Папу Франциска считают символом открытости и милосердия. Он жил скромно, отказался от роскоши, пользовался общественным транспортом, жил не в Апостольском дворце, а в гостиничном доме Санта-Марта.

Среди его инициатив — реформы в Ватикане, аудит финансов, борьба с коррупцией, упрощение процедуры признания брака недействительным. Он запустил мобильное приложение для молитвы, установил душевые для бездомных возле базилики Святого Петра, а также открыто критиковал духовенство за равнодушие к социальным проблемам.

Франциск также призвал не осуждать матерей вне брака, поддержал идею гражданских союзов для ЛГБТ-пар и стремился открыть Церковь к диалогу с другими конфессиями. В 2016 году состоялась историческая встреча с патриархом РПЦ Кириллом в Гаване (Куба).