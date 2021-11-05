Новости Одессы и Одесской области

“Урбанистические” планы и добро своими руками: главные новости Одессы за 4 ноября

“Урбанистические” планы и добро своими руками: главные новости Одессы за 4 ноября

В четверг, 4 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” рассказывала о таких важных и интересных событиях.

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Депутаты Одесского горсовета не поддержали идею отметить Александра Ройтбурда на Аллее Звезд. Ранее с такой инициативой выступили депутаты горсовета из фракции “Европейская Солидарность”.

Также (уже в пятый раз!) одесские депутаты проголосовали против создания парка-мемориала “Воскресенского” на территории бывшего санатория “Красные зори” по улице Бернардацци. Ранее этот вопрос вынесла на повестку дня депутат от “Слуги народа” Ольга Квасницкая.

А вот против воли Владимира Зеленского одесские депутаты не пошли и выделили необходимый участок под “президентский” Урбан-парк. Его хотят построить между улицей Черноморской и пляжем Ланжерон.

Тревогу забили жильцы дома-памятника архитектуры местного значения по улице Бориса Литвака: на стене дома появилась большая трещина. В случившемся “винят” возведенные рядом высотки. А ведь грустная история дома на Нежинской тоже начиналась с трещины…

На Адмиральском проспекте произошло жуткое ДТП: автомобиль Opel сбил на пешеходном переходе сестру и брата. 15-летняя девочка погибла на месте, а ее 21-летний брат получил перелом ноги. Виновник произошедшего с места аварии сбежал, бросив машину, но в тот же вечер был найден и задержан.

Стало известно, как будут учиться одесские школьники после осенних каникул.

И напоследок немного позитива: одессит Александр Решетарь сделал подарок любимому городу и его жителям: он своими руками изготовил антивандальную скамейку и установил ее на Ланжероне. Все таки есть в Одессе люди, готовые творить добро по зову сердца!..

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Редакция ПРОФИЛЬ

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