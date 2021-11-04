Как будут учиться школьники в Одессе после каникул: дистанционно или в школе?

8 ноября 2022 у одесских школьников заканчиваются осенние каникулы. Из-за пандемии коронавируса средняя и старшая школа будут обучаться дистанционно. Младшая пойдет в классы, но с условием.

О том, как будут работать школы города в условиях вспышки коронавируса, рассказала директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич.

У начальных классов есть выбор

Так, она рассказала, что с 8 ноября начальные классы в Одессе будут учиться в помещениях школ. Но на каждой параллели будет создана и дистанционная группа – для тех детей, чьи родители не хотят отпускать ребенка в школу во время эпидемии.

Если родители принимают решение оставить ребенка дома, просим предоставить эту информацию классному руководителю для того, чтобы каждая школа имела возможность своевременно создать такие группы. Призываем одесситов прислушаться и в сегодняшней ситуации сделать выбор в пользу дистанционного обучения,

— объяснила Елена Буйневич.

В старших класах все зависит от учителей

А вот классы от пятого до одиннадцатого все перейдут на дистанционную форму. Хотят и тут будут исключения. Если все учителя в школе привиты от коронавируса поголовно, такое учебное заведение сможет продолжить работу в обычном режиме.

В этой связи начальник департамента образования обратилась к учителям с просьбой следить, не больны ли дети. А к родителям, чтобы те не отправляли в школу или детсад ребенка с признаками респираторных заболеваний.

Что касается дошкольников, все детские садики работают в обычном режиме. Но если в группе или коллективе воспитателей выявляют больного ковидом, такую группу закрывают и отправляют на карантин.

При этом Елена Буйневич добавила, что если у родителей есть возможность оставить ребенка дома, лучше, чтобы он там и оставался. Если такой возможности нет, детсады будут работать и принимать детей при условии отсутствия у них признаков простуды или других инфекционных заболеваний.

Напомним, что последнюю неделю перед каникулами, которые начались 27 октября, одеские школы проработали в дистанционном режиме.

Еще новости Одессы о дистанционном обучении: