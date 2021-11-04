Трагедия на Адмиральском: в Одессе “Опель” сбил брата и сестру – девушка погибла (фото, видео)

Сегодня вечером, 4 ноября, в Одессе произошло ДТП со смертельным исходом на Адмиральском проспекте.

Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, возле дома №23 автомобиль Opel наехал на двух пешеходов – сестру и брата, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 15-летняя девочка погибла на месте, а ее 21-летний брат получил перелом ноги. Парня госпитализировали.

После совершения ДТП его виновник снял номер с машины и ударился в бега.

По данным областного управления полиции, для задержания преступника ввели план “Перехват”. Но вскоре пустой автомобиль обнаружили на улице Лунина под домом 7а, и спецоперацию сняли. Спустя некоторое время полицейским удалось поймать и беглого водителя. Его задержали.

Сейчас в полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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