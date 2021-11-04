В Одессе на склонах появится «президентский» Урбан-парк

Будущее место для отдыха и активностей построят между улицей Черноморская и пляжем Ланжерон.
Инициатива создания парка исходила от президента страны Владимира Зеленского, который на прошлой неделе презентовал в Одессе программу реновации и модернизации города.
Депутаты горсовета против воли руководителя страны не пошли и выделили необходимы участок земли площадью 1,6 га.
Земля останется в собственности города. Каким будет именно одесский парк, пока неизвестно. Но подобный уже построен в Киеве на ВДНХ. Там построили:
- скейт-парк;
- стритфутбольний слот
- стритбольный спот;
- стрит-денс и ивент-спот для занятий брейком, хип-хопом, денсхоллом, паппинго и локингом;
- стритворкаут-спот
- паркур-спот для тренировок и всеукраинских джемов и баттлов.
- беговая дорожка длиной 3,5 км.
Нечто похожее стоит ожидать и в Одессе.
Ранее мы презентовали две масштабные президентские программы для Одессы:
Фото ОдессаOnline и Думская