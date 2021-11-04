В Одессе на склонах появится «президентский» Урбан-парк

Будущее место для отдыха и активностей построят между улицей Черноморская и пляжем Ланжерон.

Инициатива создания парка исходила от президента страны Владимира Зеленского, который на прошлой неделе презентовал в Одессе программу реновации и модернизации города.

Депутаты горсовета против воли руководителя страны не пошли и выделили необходимы участок земли площадью 1,6 га.

Земля останется в собственности города. Каким будет именно одесский парк, пока неизвестно. Но подобный уже построен в Киеве на ВДНХ. Там построили:

скейт-парк;

стритфутбольний слот

стритбольный спот;

стрит-денс и ивент-спот для занятий брейком, хип-хопом, денсхоллом, паппинго и локингом;

стритворкаут-спот

паркур-спот для тренировок и всеукраинских джемов и баттлов.

беговая дорожка длиной 3,5 км.

Нечто похожее стоит ожидать и в Одессе.

Ранее мы презентовали две масштабные президентские программы для Одессы:

Фото ОдессаOnline и Думская