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В Одессе на склонах появится «президентский» Урбан-парк

В Одессе на склонах появится «президентский» Урбан-парк

Будущее место для отдыха и активностей построят между улицей Черноморская и пляжем Ланжерон.

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Инициатива создания парка исходила от президента страны Владимира Зеленского, который на прошлой неделе презентовал в Одессе программу реновации и модернизации города.

Депутаты горсовета против воли руководителя страны не пошли и выделили необходимы участок земли площадью 1,6 га.

Земля останется в собственности города. Каким будет именно одесский парк, пока неизвестно. Но подобный уже построен в Киеве на ВДНХ. Там построили:

  • скейт-парк;
  • стритфутбольний слот
  • стритбольный спот;
  • стрит-денс и ивент-спот для занятий брейком, хип-хопом, денсхоллом, паппинго и локингом;
  • стритворкаут-спот
  • паркур-спот для тренировок и всеукраинских джемов и баттлов.
  • беговая дорожка длиной 3,5 км.

Нечто похожее стоит ожидать и в Одессе.

Ранее мы презентовали две масштабные президентские программы для Одессы:

 

Фото ОдессаOnline и Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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