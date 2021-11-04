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Депутаты Одесского горсовета не поддержали идею отметить Ройтбурда на Аллее Звезд

Депутаты Одесского горсовета не поддержали идею отметить Ройтбурда на Аллее Звезд

С инициативой установить на одесской Аллее Звезд памятный знак Александру Ройтбурду выступили депутаты горсовета из фракции «Европейская Солидарность».

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На прошедшей 3 ноября сессии депутаты предложили другим своим коллегам поддержать идею установки в День города в следующем году на Алее Звезд памятного знака в честь Александра Ройтбурда.

В обращении было сказано о большом вкладе умершего в этом году директора Одесского художественного музея в развитие культуры современной Украины.

Александр Ройтбурд был культурным менеджером, политиком, но, прежде всего художником.

Перед этим обращение, как рассказала депутат Жанна Мандриченко, поддержали несколько тысяч жителей Одессы и много общественных и политических организаций.

Саутенков соперничает с Ройтбурдом даже после его смерти

Но против предложения выступил политический оппонент Александра Ройтбурда Виталий Саутенков, представляющий ОПЗЖ. Он прямо заявил, что Ройтбурд недостоин быть увековеченным на Аллее Звезд.

Были и более сдержанные оценки.  Так, городской депутат Богдан Гиганов назвал Ройтбурта фигурой контраверсийной, заявив, что если уже в сессионном зале среди депутатов прямо противоположные оценки роли и значения Александра Ройтбурта, то пока увековечивать его имя на Аллее Звезд не стоит.

Мэр же Одессы Геннадий Труханов сохранил нейтралитет. Он сказал, что этот вопрос должена рассматривать коллегиальный орган — историко-топонимическая комиссия. И предложил пока не делать преждевременных выводов, и не торопить события.

В итоге за предложение фракции ЕС проголосовали всего 17 депутатов.

Ранее «Одесская Жизнь» соощала, что 2 сентября 2021 года на Аллее Звезд в Одессе открыли памятные знаки в честь трех выдающихся одесситов:

  • Семена Израилевича Липкина (1911-2003 гг) — писателя и поэта;
  • Юрия Николаевича Егорова (1926-2008 гг) — классика одесской школы живописи;
  • Анны Григорьевны Яблонской (1981-2011 гг) — поэтессы и драматурга.

Читайте также, чьи имена появились на Аллее звезд в 2020 году

Мы также сообщали, что большинство депутатов Одесского областного совета не поддержали идею назвать одну из улиц города в честь недавно умершего художника и директора художественного музея, депутата облсовета от партии «Европейская солидарность» Александра Ройтбурда.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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