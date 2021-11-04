“Воскресенского” парка в Одессе не будет? Горсовет в 5-й раз не поддержал идею

Депутаты Одесского городского совета уже в пятый раз проголосовали против создания парка-мемориала “Воскресенского” на территории бывшего санатория “Красные зори” по улице Бернардацци, 4/6 на 9-й станции Фонтана.

Одесские “Слуги народа” поддержали своего депутата

Напомним, вопрос создания парка-мемориала в пятый раз вынесла на повестку дня депутат от “Слуги народа” Ольга Квасницкая.

“Здесь находятся захоронения военнослужащих и захоронения выдающихся людей. Конечно, мы с вами учитывали ценность каждой составляющей этой территории. И это не только 6 объектов памятников культурного наследия. Это историческая память. Это о достоинстве»,

– цитируют депутата в Facebook-группе фракции партии “Слуга народа” в Одесском горсовете.

Также Ольга Квасницкая отметила, что историко-архитектурный опорный план сейчас откорректирован, и начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Владимир Мещеряков подтвердил, что указанный объект учтен в перечне памятников культурного наследия.

Но несмотря на то, что фракция поддержала инициативу Ольги Квасницкой, “за” создание парка на сессии 3 ноября проголосовали всего 24 депутата.

Как сообщалось, в четвертый раз, на сессии горсовета 15 сентября, “за” создание парка “Воскресенского” отдали голоса 23 депутата горсовета.

Чем памятна территория бывшего одесского санатория

Напомним, что мемориальный статус гипотетического парка на территории санатория “Красные зори” связан с тем, что этот санаторий был построен на месте бывшего монастырского кладбища. Здесь похоронены многие знаменитые одесситы, в том числе брат нобелевского лауреата Ильи Мечникова, мать академика Владимира Филатова, а также князья Гагарины, в честь которых названо Гагаринское плато и знаменитый архитектор Юрий Дмитренко, спроектировавший в Одессе более 100 зданий.

Кроме того, на этой территории расположены несколько объектов культурного наследия, в частности, Воскресенский скит Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря и Воскресенская церковь, а также старинная водонапорная башня.

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Фото: скриншот с видео на Facebook-странице Ольги Квасницкой